Angelina Jolie | Uomini d' affari o membri dell' ONU | nessuno dei miei figli farà mai

Angelina Jolie non riesce a riavvicinare Brad Pitt e Maddox : Angelina Jolie sta cercando di fare da paciere tra Brad Pitt e il figlio Maddox. Maddox e l’attore hanno infatti litigato su un volo verso Los Angeles nel 2016: questa pare sia stata la molla che ha spinto Jolie a chiedere il divorzio, secondo il DailyMail. Pare, tuttavia, che padre e figlio ancora non abbiano rapporti da quel momento. Maddox ha ora 18 anni e studia biochimica in Corea del Sud. È stato adottato nel 2002 dall’attrice e ...

Angelina Jolie sul red carpet: foto - Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Angelina Jolie sul red carpet del suo ultimo film, "Maleficent": eccola da sola e insieme ai figli avuti o adottati con Brad Pitt Angelina Jolie affascinante sul red carpet dell'ultimo "Maleficent". L'attrice sta promuovendo l'ultima pellicola di cui è protagonista e spesso sul red carpet

Angelina Jolie con figli a seguito per l'anteprima londinese di "Maleficent" - Carlo Lanna L'attrice è raggiante sul red carpet del nuovo film Disney

Brad Pitt e Angelina Jolie - divorzio complicato : ancora problemi - le news : Brad Pizz e Angelina Jolie divorzio complicato: ancora problemi per l’ex coppia Il divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt si sta rivelando più complicato del previsto. Non è notizia di oggi che i due stiano avendo problemi, ma lo è il fatto che questi problemi stanno continuando e anzi potrebbero essere addirittura aumentati. Brad […] L'articolo Brad Pitt e Angelina Jolie, divorzio complicato: ancora problemi, le news proviene da ...

Tomb Raider e il Ninja oggi sul piano dell’arena : Nainggolan e Angelina Jolie al Colosseo : Colosseo. TRA I VISITATORI ARRIVANO Angelina Jolie E Nainggolan /FOTO Roma – Angelina Jolie e Radja Nainggolan tra i visitatori di oggi al Colosseo. Lo rende noto il Parco archeologico diretto da Alfonsina Russo con un post sui social Facebook e Instagram. “Tomb Raider e il Ninja oggi sul piano dell’arena”, si legge sul post a cui vengono allegate alcune fotografie che mostrano il calciatore e l’attrice ...

Angelina Jolie : «È importante non stancarsi mai di cercare ciò che ci differenzia dagli altri e ci rende unici» : Ieri sera, con uno speciale evento di preapertura, Alice nella Città ha accolto l’attrice premiata con l’Oscar® e tre Golden Globe® Angelina Jolie e l’attrice premiata con il Golden Globe® Michelle Pfeiffer per presentare a Roma l’anteprima europea del nuovo film Disney Maleficent – Signora del Male, nelle sale italiane dal 17 ottobre. Per l’evento, le due attrici hanno sfilato lungo via della Conciliazione su un red carpet di 90 metri in ...

Storie Italiane - Angelina Jolie fa un appello alle donne : “Fate squadra!” : Angelina Jolie contro la violenza sulle donne. L’appello a Storie Italiane: “Parlate, fate squadra” Ha scelto i microfoni di Storie Italiane, il seguitissimo programma del mattino di Rai1 condotto da Eleonora Daniele, per lanciare un messaggio a tutte le donne vittime di violenza Angelina Jolie. Raggiunta dall’inviato Valerio Scarponi, l’attrice americana ha detto la sua su questo tema molto delicato, invitando le ...

Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer a Roma per presentare “Maleficent 2 : Signora del Male” : Angelina Jolie e’ arrivata ieri a Roma per presentare l’anteprima europea del suo nuovo film “Maleficent 2: Signora del Male”, insieme alla sua co-protagonista Michelle Pfeiffer. Le due splendide attrici hanno sfilato sul red carpet dell’Auditorium della Conciliazione, circondate dall’affetto dei tantissimi fan accorsi per la straordinaria occasione. Oltre a presentare il film, evento speciale di pre-apertura di Alice nella citta’, sezione ...

Avete più visto Shiloh e Zahara - le figlie di Brad Pitt e Angelina Jolie? Sul red carpet - hanno rubato la scena alla mamma… : Il tempo passa per tutti. Ma non per Angelina che, alla prima del nuovo film della Disney – “Maleficent – Signora del Male”, il sequel della storia del 2014 – che la vede protagonista, è apparsa più bella e radiosa che mai. Il sequel di Maleficent arriverà nelle sale il 17 ottobre e tutti sono super curiosi di rivedere Angelina Jolie nei panni della cattiva al fianco di Michelle Pfiffer. Sono ormai settimane che la Jolie se ne ...

Angelina Jolie : “Dopo il divorzio da Brad Pitt mi sono sentita persa” : Angelina Jolie è tornata nelle sale con il sequel di Maleficent e, dopo aver incantato il red carpet sfilando con i figli, si è lasciata andare ad alcune confessioni molto intime, ancora una volta sulla fine del suo matrimonio con Brad Pitt. “È stato un momento difficile. Non mi conoscevo quasi più – ha raccontato a Madame Figaro -. Non ho mai creduto al destino, ma ho cercato di affrontare con tutte le mie forze le sfide che avevo ...