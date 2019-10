Andrea Di Stefano | regista di «The Informer» | «La mia famiglia “diversa”»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019)DiDiDiDiDiDiDiIl cappello da cowboy, il gilet scamosciato e la camicia con le maniche arrotolate tradiscono un’aria da duro, maDimette le mani avanti. «Mi vesto così da sempre, da quando abitavo a New York», chiarisce a margine dell’anteprima milanese di The– Tre secondi per sopravvivere, il suo secondo film dache vede come protagonisti Joel Kinnaman, Rosamund Pike e Clive Owen. Un action-movie tratto da Tre secondi, il romanzo pubblicato nel 2009 da Börge Hellström e da Anders Roslund, e che racconta la storia di Pete Koslow, un agente dell’FBI sotto copertura che cerca di infiltrarsi nel traffico di droga gestito dalla malavita polacca nel cuore di New York. Un film adrenalinico, che lascia col fiato sospeso dal ...

