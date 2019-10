Amici Celebrities | Laura Torrisi dopo l’eliminazione fa una richiesta

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 17 ottobre 2019)rompe il silenziol’eliminazione da2019: “Non arrabbiatevi” Ieri sera è andata in onda la semifinale di. E gli eliminati sono stati Emanuele Filiberto e. Proprio l’eliminazione dell’attrice ha lasciato di sasso in quanto un po’ tutti hanno sempre pensato sarebbe arrivata agevolmente in finale. Un eliminazione che ha dato vita anche a un’infinità di polemiche sui social, e non solo. Per tale ragione poco fa è intervenuta su instagram per cercare di riportare un po’ la calma, chiedendo ai suoi fan: “Vi prego di non arrabbiarvi né di scrivere cose offensive nei confronti di nessuno. La musica come l’arte in genere deve unire e non dividere…Sono orgogliosa del mio percorso, e lo dico seriamente…” Sicuramente, proprio grazie alla sua ...

