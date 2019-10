Ama | raccolte 90mila tonnellate di rifiuti in tre giorni | si lavora H24 per decoro Roma

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019)– Nei primi 3di questa settimana, Ama ha raccolto e avviato a recupero oltre 9miladiindifferenziati. I servizi di pulizia e raccolta sono dunque regolari su tutto il territorio cittadino. Ogni giorno gli operatori in forza alle oltre 60 sedi di zona dislocate sul territorio, suddivisi in 4 turni (mattina/pomeriggio/semi- notte/notte), e gli autisti dei mezzi pesanti sono impegnati in interventi di pulizia, spazzamento e raccolta deisu un’area pari a 7 volte Milano, 10 volte Parigi o Barcellona e su una superficie complessiva di circa 1.200 Kmq (3.370 Km di strade servite). L’impegno di Ama per ildiè profuso dunque h24. Solo di notte, ad esempio, sono mediamente oltre mille itori impegnati in servizi di igiene urbana, con l’ausilio di circa 600 mezzi (compattatori, spazzatrici, mezzi a vasca, ecc.) In questo periodo, ...

