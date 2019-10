Almanacco del 17-10-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 16-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno mercoledì 16 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Margherita Alacoque e santa Edvige video nome di origine germanica è attestato sin dal decimo secolo nella forma hadewych divenuto in seguito hedwig’s personale composto di autobus battaglia unito a week Santo nel film di guerra Santa battaglia sacra E allora Edvige e super pratica disposta a rischiare la fortuna che lanciano sguardi di ...

Almanacco del 15-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno è martedì 15 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù Santa Teresa d’Avila Teresa un personale Greco theresias estremamente raro cielo origine ancora sconosciuta è larghissima diffusione a partire dal XVII secolo della santa che lo rese celebre ipersensibili Ha lo sguardo sognante pochi obiettivi Concentra le tue energie sulla famiglia e su un tipo di lavoro preferibilmente ...

Almanacco del 14-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno andiamo iniziare questa nuova settimana ci proviamo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è lunedì 14 ottobre chiesa ricorda San Callisto primo papà derivante dal greco callistos Che significa bello Bellissimo nome intestato Jane tempi antichissimi e si ricollega la dea dell’amore che li sto adorata dai Greci ebbe grande espansione del mondo Cristiano grazie al culto di molti Santi Anche se oggi È scarsamente diffuso ...

Almanacco del 12-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è sabato 12 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Serafino il termine Serafin sta indicare nella vulgata gli appartenenti alle schiere angeliche con sekaya viali per altri interpretazione del nome in chiave celeste è errata vedendo nel personale sera la parola sarà serpente inteso nel senso di Dragone spirito libero allergico alla civiltà moderna ma fantasticare sul futuro Ma non riesci mai a ...

Almanacco del 11-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo a venerdì 11 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale oggi ricorda Sant’Alessandro Sauli vescovo Ricordiamo anche i santi Anastasio Placido Genesio e compagni e non parliamo di Placido questa mattina riprende il diffuso cognome latino placidus dall’aggettivo latino placidus dal trasparente significato di tranquillo Placido Pacifico e oggi diffuso Più che altro nord Italia rara la forma femminile Placidia ...

Almanacco del 10-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e siamo a giovedì 10 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Folco a un antico nome Germanico deriva da Vulcan popolo alla base di numerosi personali compositi quali pokerie formare diffuso in Italia durante le invasioni longobarde ebbe fortuna per tutto il mese non forte senso della Giustizia dell’amicizia a volte tira troppo l’acqua al suo Mulino è vero ma lo fa sempre in buona fede ...

Almanacco del 09-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è mercoledì davvero Si è mercoledì buongiorno da Francesco Vitale mercoledì 9 ottobre Oggi la chiesa ricorda Abramo Patriarca e quanti di voi porteranno il nome come Abramo importante sentito Insomma brano che deriva dall’antico termine ebraico Abraham significante di molti il sommo padre poi le personale per il primo Patriarca di Israele tra Gli anglosassoni molto frequente diminutivo aveva Infatti avuto più ...

Almanacco del 08-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno mi Potremmo dire di essere già martedì Si è martedì 8 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Reparata vergine e Martire noi oggi perdiamo divano che deriva dall’antico personale provenzale IVA in corrispondente italiano Giovanni di a partire dal Medioevo grazie alla notorietà di alcuni poemi cavallereschi ancora testato i nostri giorni sia nella versione maschile che in quella femminile è ...

Almanacco del 07-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno e la iniziamo questa nuova settimana ci proviamo e proviamoci dai oggi è lunedì 7 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario e preghiamo di Rosaria un nome prettamente Cristiano deriva dall’aggettivo latino Rosario servirò resti Romani già nei primi secoli dell’era volgare era denominata Rosaria alla festa annuale dell’incoronazione dei Sepolcri per la ...

Almanacco del 05-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno sabato 5 ottobre Buongiorno da redazione Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Placido è Santa Tullia Tullia che deriva dal latino tullus personale di origine etrusca che divenuto Popolare a causa dei mitici Re di Roma che se ne fregiarono deriva il cognome di gentilizio tullius e volubile incoerente il suo primo istinto è quello di risolvere i problemi incurante delle conseguenze Ma poi rifletti agisce ...

Almanacco del 04-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ed è venerdì 4 ottobre Buona giornata Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Francesco d’Assisi patrono d’Italia quindi auguri a me Ecco e Possiamo chiudere qui oggi vero qualcuno offrire la colazione immagino Va bene poi ne parliamo Francesco deriva dal Germanico Francesca Del Popolo Franco nel Medioevo in latino franciscus fili col indicare il proprio francese proprio da questo aggettivo ...

Almanacco del 03-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno ci siamo arrivati già giovedì 3 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Cipriano Vescovo di San candida di Roma Martire candida deriva da un cognome nella Tino molto antico candidus mutuato da vendere risplendere brillare il suo richiamo alla purezza Immacolata lo rese ben presto molto in voga tra le comunità cristiane l’uso ulteriormente incoraggiato da un discreto numero di santi e Sante ...

Almanacco del 02-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno è mercoledì 2 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Angeli Custodi e Modesto diacono e Martire prendo del femminile modesta deriva dal latino modestus Dall’Olio significato già testato tra i romani come personale diffuso sempre mente tra le prime comunità cristiane con il babbo è divenuto sempre più raro e oggi in Italia esiste solo al sud come il suo corrispondente maschile modesta e ...

Almanacco del 01-10-2019 ore 07 : 30 : Almanacco del giorno nuovo mese forse con un po’ di voce in più in questo martedì primo ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Teresa del Bambino Gesù Ricordiamo anche Remigio dalla personale latino remigius tratto da Reims rematore deriva Remigio nome ancora oggi alquanto diffuso specie del nord Italia ed estreme in bocca durante i primi secoli dell’era Cristiana Remigio hai convinto che nella vita non ...