Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ilponte perarriva con il decreto. Contrariamente a quanto dichiarato solo una settimana fa dal ministro per lo sviluppo economico, Stefano Patuanelli, il governo destinerà altri 350all’ex compagnia di bandiera. Almeno questa è la cifra che al momento appare all’articolo 52 nella bozza di decreto. Nonostante le smentite di Patuanelli, il governo è intervenuto per mettere in sicurezza la società che è in gravi difficoltà finanziarie, non ha ancora un piano di salvataggio e impiega 11.500 persone. “Ancora una volta lomette mano al portafoglio su pretesa di soggetti privati che neanche si sono formalmente impegnati ad acquistare la compagnia – spiega Antonio Amoruso, segretario nazionale Cub trasporti – Inoltre il denaro sarà affidato ai commissari che hanno finora dilapidato ilda 900senza fornire ...

TutteLeNotizie : Alitalia, nuovo prestito dello Stato inserito nel dl fiscale: 350 milioni di euro per… - CarloStagnaro : RT @AndreaGiuricin: Sembra che #Alitalia avrà nuovo prestito ponte Di quanto? 350 milioni di euro. Cosa dicevo nella mia intervista @Agenzi… - PaoloTrombin : RT @reuters_italia: Il governo ha deciso di concedere ad Alitalia un nuovo prestito ponte da 350 mln di euro per sei mesi, secondo la bozza… -