Alitalia | il governo investe altri 350 milioni

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Nella bozza del decreto fiscale approvata salvo intese è previsto un altro aiuto per: ben 350di euro per "indilazionabili esigenze gestionali". Il precedente prestito di 900, infatti, è ormai quasi esaurito e la compagnia aerea ha meno di 300in casa e in questi mesi di bassa stagione, con pochi biglietti venduti, rischiano di non bastare, per questo ilsi è deciso a intervenire dopo l'ennesimo rinvio della vendita.da trenta mesi è in amministrazione straordinaria e la vendita è stata rinviata per la settima volta perché mancano offerte vincolanti. Uno dei tre commissari che ora gestiscono l'azienda, Daniele Discepolo, ha detto in audizione parlamentare:"Basta rinvii delle scadenze, si prendano decisioni chiare entro tre-quattro settimane,menti l'unica cosa che ci resta da fare è mettere il gruppo in liquidazione"Nel frattempo ...

