Al via le riprese della nuova serie tv Anna di Ammaniti

Al via le riprese di Anna - la nuova serie Sky Original di Niccolò Ammaniti : Sono partite a metà ottobre nella campagna romana per poi spostarsi in Sicilia le riprese di Anna (working title), la nuova serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti, al suo secondo progetto per la tv, ancora una volta per Sky, dopo il successo dello scorso anno con Il Miracolo. Anna, tratta dal suo omonimo romanzo edito da Einaudi, è una serie ...

Al via le riprese de L’Allieva 3 - si torna sul set (forse) per l’ultima volta? : Stanno per iniziare le riprese de L'Allieva 3. Dopo la conferma da parte di Alessia Gazzola, i fan della fortuna serie di Rai1 potranno sapere come proseguirà la storia d'amore tra Alice Allevi e Claudio Conforti. Secondo diverse fonti online, il primo ciak ci sarà il 25 novembre, mentre la messa in onda degli episodi è prevista nel corso del 2020. Per chi pensa a un seguito, forse deve ricredersi. In una recente intervista a Spettacolo ...

“La Casa di Carta 5 già confermata da Netflix” : riprese al via a gennaio 2020? : La Casa di Carta 5 è già nei piani di Netflix: il rinnovo per un quinto capitolo della saga dei rapinatori in tuta rossa capitanati dall'enigmatico Professore sembra già cosa fatta, secondo fonti attendibili, sebbene manchi ancora l'annuncio ufficiale da parte della piattaforma. A riferirlo è uno dei portali televisivi spagnoli più affidabili, che riporta in esclusiva la notizia del rinnovo de La Casa di Carta per la sua quinta ...

Al via le riprese di “GlassBoy” - il film ispirato al romanzo Premio Andersen “Il Bambino di Vetro” : Loretta Goggi sarà la dispotica nonna del giovanissimo Andrea Arru Partiranno lunedì 14 ottobre sul Lago di Bracciano le riprese di “GlassBoy”, il nuovo film del regista e sceneggiatore Samuele Rossi liberamente ispirato al romanzo “Il Bambino di Vetro” di Fabrizio Silei, successo editoriale e vincitore del Premio Andersen 2012, il più importante riconoscimento italiano dedicato alla narrativa per ragazzi A distanza di 8 anni dal suo esordio ...

Riprese al via per la nuova serie di Alvaro Morte - dopo La Casa di Carta è uno chef in The Head : dopo aver svestito - per sempre? - i panni del cervellotico Professore ne La Casa di Carta, è in arrivo una nuova serie di Alvaro Morte, una coproduzione internazionale targata Mediapro Studio, HBO e Hulu Japan dal titolo The Head. La serie è un thriller claustrofobico in sei capitoli, che uscirà nel 2020 e racconterà il dramma di dieci persone intrappolate in un laboratorio scientifico al Polo Sud: quando improvvisamente scoprono che uno ...

Fate : The Winx Saga - al via le riprese della serie YA ispirata al cartone italiano : Le Fate italiane delle Winx iniziano a prendere vita pronte a diventare eroine in carne e ossa per gli spettatori Netflix presenti in oltre 190 paesi.Fate: The Winx Saga è il titolo della serie tv young adult (rivolta a un pubblico di giovani adulti) in live action realizzata dalla piattaforma di streaming e ispirata ai personaggi creati da Iginio Straffi. Annunciata a marzo del 2018, la produzione della serie è appena iniziata in Irlanda con ...

Al via le riprese di Medical Report - Luca Argentero e Simona Tabasco nel dramma medico di Rai1 : Sono appena partite le riprese di Medical Report, la nuova serie di Rai1 che si preannuncia un Medical drama all'italiana. Protagonisti della fiction saranno molti giovani volti del cinema e della tv: il nome certamente più popolare è quello di Luca Argentero, ormai da un decennio protagonista di commedie per il grande schermo e qualche produzione tv, come la sfortunata Sirene di Ivan Cotroneo, sempre per Rai1. Al suo fianco molti giovani ...

Terribile incidente per Raoul Bova ma per Giustizia per Tutti : al via le riprese della fiction : Terribile incidente nel sottopassaggio e cameraman pronti a girare per i primi ciak di Giustizia per Tutti, la fiction con Raoul Bova in onda nel 2020 su Canale5. Già nei giorni scorsi si è parlato dell'impegno dell'attore sul set di Torino dopo quello a Milano per la nuova Made in Italy che, proprio alla fine del mese, andrà in onda su Amazon Prime e, solo in un secondo tempo, su Canale5 in prima serata. L'attore è impegnatissimo in questo ...

Al via le riprese di Lucifer 5 con la prima foto dal set : tutto ciò che sappiamo sull’ultima stagione : Tutti pronti per Lucifer 5. Le riprese della quinta e ultima stagione sono ufficialmente iniziate, come annuncia Ildy Modrovich su Twitter. La co-showrunner ha pubblicato una foto che DB Woodside (Amenadiel) e Kevin Alejandro (Dan Espinoza) sul set; nei giorni precedenti il team di sceneggiatori aveva invece reso noto l'inizio della lettura della sceneggiatura, inaugurando i battenti con uno scatto di gruppo insieme agli attori protagonisti ...