L'oroscopo del weekend 19-20 ottobre : Acquario euforico - Scorpione in risalita : Durante il weekend che va dal 19 al 20 ottobre, i nativi Cancro potrebbero essere più distratti del solito sul posto di lavoro, mentre Vergine deciderà di concedersi qualche sfizio in più. Bilancia preferirà essere più permissivo nei confronti del partner, mentre per Acquario arriveranno presto delle belle notizie che renderanno i nativi del segno euforici. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo del fine settimana, dal 19 al ...

L'oroscopo di giovedì 17 ottobre : Marte in opposizione alla Bilancia - Acquario fortunato : Durante la giornata di giovedì 17 ottobre, Giove in trigono nel segno del Sagittario, aiuterà i nativi del segno ad alleviare lo stress delle giornate precedenti per quanto riguarda l'ambito sentimentale, mentre Ariete cercherà di risolvere alcune ostilità sul posto di lavoro. Gli influssi di Mercurio influenzeranno i nativi Toro, che in questo periodo preferiranno concentrarsi di più sul lavoro, al contrario la Luna in Gemelli farà in modo che ...

Previsioni astrologiche - classifica 17 ottobre : Scorpione focoso - Acquario creativo : Giovedì 17 ottobre 2019 a livello astrale troveremo la Luna stazionare nel segno dei Gemelli, mentre il Sole e Marte saranno sui gradi della Bilancia. Venere e Mercurio saranno sull'orbita dello Scorpione, nel frattempo Saturno e Plutone permarranno nel segno del Capricorno. Giove proseguirà il suo moto in Sagittario, come Urano sarà nel segno del Toro e Nettuno in Pesci....Continua a leggere

L'oroscopo di domani 15 ottobre : Capricorno pigro - Acquario fortunato : L'oroscopo di martedì approfondisce una Luna in Toro e lo fa puntando un riflettore sulla fortuna in amore e le opportunità lavorative favorevoli. L'astro d'argento un po' pigro nel segno, sprigiona voglia di benessere e di comodità familiare. Sensuale e romantica in ambito affettivo, rende più solidi i rapporti di coppia e favorisce gli incontri amorosi sprigionando un fascino che non passa inosservato. Le previsioni astrologiche seguenti ...

Oroscopo del giorno 16 ottobre : Acquario sotto stress - Gemelli ambizioso : L'Oroscopo del giorno 16 ottobre prevede una fase di stanchezza per i nati Leone, mentre i Sagittario saranno sotto una condizione astrologica favorevole. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: state cercando di riflettere un po' di più sul vostro futuro e sulla strada da seguire. State cercando di eliminare dalla vostra vita tutte quelle situazioni che vi hanno causato delle problematiche. ...

Oroscopo settimanale dal 13 al 20 ottobre : tensioni lavorative per l'Acquario : Inizia una nuova settimana per i segni zodiacali; pronte le previsioni astrologiche con amore, lavoro e salute per le giornate comprese tra lunedì 14 e domenica 20 ottobre. Se l'Acquario potrebbe avere disguidi sul lavoro, i Pesci faranno leva sul loro fascino. Ariete: periodo interessante per i nati sotto questo particolare segno. A livello lavorativo siete pronti a portare avanti delle collaborazioni fruttuose. Per quel che riguarda il settore ...

L'oroscopo del giorno 15 ottobre - 2ª sestina : Acquario top - cinque stelle per Bilancia : L'oroscopo del giorno 15 ottobre è arrivato, ben disposto a mettere in chiaro l'Astrologia di questo prossimo martedì. Nell'articolo troviamo in bella mostra sei simboli astrali, come anticipato in anteprima, relativi alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, focus in esclusiva per i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere, tra i sei evidenziati, quali saranno i segni più fortunati nella giornata ...

Oroscopo del giorno 13 ottobre : ritrovata stabilità per l'Ariete - Acquario sottotono : Il weekend è arrivato e un’altra settimana sta per concludersi: scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani, 13 ottobre. Sarà una domenica positiva per l'Ariete, per il quale si presagisce un buon recupero in campo sentimentale, ma anche per il Sagittario che potrà fare affidamento sugli influssi della Luna nel segno. Momento sottotono per l'Acquario. Ecco di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e ...

Oroscopo 28 ottobre : progetti in corso per Acquario e Sagittario : La giornata di lunedì 28 ottobre sarà lunga ed impegnativa per molti, ma se qualcuno si sveglierà già frizzante ed energico come l'Ariete ed il Leone, per altri come i Pesci e lo Scorpione potrebbe essere decisamente l'opposto. Grande amore e passionalità per i Gemelli e il Cancro, con qualche punta di gelosia invece da parte del segno della Bilancia....Continua a leggere

Oroscopo settimana fino al 20 ottobre : Capricorno top in amore - Acquario avventuroso : L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 ottobre prevede un periodo di serenità per i Gemelli, mentre per il Leone potrebbe riaffacciarsi una vecchia fiamma dal passato. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: le coppie che hanno discusso recentemente saranno ancora in tensione. Le stelle saranno positive invece per tutti i rapporti che hanno fatto fatica a sbocciare. In ambito lavorativo ci ...

Previsioni astrologiche - classifica 12 ottobre : novità per Acquario - Pesci pigro : Sabato 12 ottobre 2019 troveremo la Luna nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio e Venere stazioneranno nel segno dello Scorpione. Marte e il Sole saranno sui gradi della Bilancia, nel frattempo Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno. Giove resterà sull'orbita del Sagittario come Urano nel segno del Toro e il Nodo Lunare in Cancro. Infine Nettuno sarà stabile in Pesci. Vediamo dunque cosa prevede l'oroscopo per tutti i 12 ...

Acquario : “Gli esperimenti sono l’unica fonte di verità”, scrisse il filosofo, matematico e fisico Henri Poincaré. “Solo loro possono insegnarci qualcosa di nuovo e darci qualche certezza”. Non si riferiva solo agli esperimenti che gli scienziati... Leggi

L'oroscopo dell'amore per i single - 9 ottobre : Scorpione romantico - Acquario critico : L'ingresso della Luna in Acquario rende l'approccio all'amore più avventuroso e frizzante. Una nuova energia positiva nelL'oroscopo dell'amore per i single apre uno scenario molto promettente per la concretizzazione delle nuove storie. Venere transita insieme a Mercurio nello Scorpione e garantisce splendidi momenti di una dolcezza romantica che si miscela a un'intuizione profonda, avviando un progresso interiore che fa approcciare all'amore in ...

L'oroscopo del giorno 9 ottobre - 2ª sestina : la Luna cambia segno - Acquario tra i favoriti : L'oroscopo del giorno 9 ottobre 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. Infatti quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata verso i soli simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In analisi come da prassi il probabile evolversi dei settori della vita quotidiana relativi al lavoro e all'amore: ansiosi di sapere ...