Abbassiamo le tasse e diamo più soldi in busta paga ai lavoratori | dice Conte

Fonte : agi

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “È una manovra coraggiosa, nel segno della crescita pur avendo risorse limitate”. In un'intervista al Corriere della Sera il premier Giuseppedifende i termini della legge economico-finanziaria varata nella notte, non senza contrasti. E respinge l'idea che si tratti di un provvedimento pallido. Anzi, “spinge l'Italia verso il futuro”.fa i calcoli e racconta che “lee con il cuneo fiscalepiùin busta paga ai, circa 500 euro l'anno a persona. Eliminiamo il super ticket. Ci sono 600 milioni in più per le famiglie, asili nido gratuiti e 100 milioni in più per i disabili. E poi c'è la madre di tutte le battaglie: la lotta all'evasione fiscale, che rappresenta un cambio di passo mai visto prima”, aggiunge a conclusione dell'elenco. “E tutto questo senza aumentare l'Iva e non toccando quota 100”, chiosa. E sui contrasti e le tensioni con ...

