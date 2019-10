Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Due eventi cruciali sono al centro dei nuovi episodi – il 5 e il 6 – di, ultimo capitolo della trilogia, attesi domani 18 ottobre in esclusiva su Sky., diretta da Giuseppe Gagliardi e da Claudio Noce, ritroviamo il cast di protagonisti Stefano Accorsi, Guido Caprino, Miriam Leone, insieme ad Antonio Gerardi, Giovanni Ludeno e Paolo Pierobon. Le vie perilpassano dallasua villa sul mare, il presidente del Consiglioaccoglie Umbertoper cercare di ricucire lo strappo e andare avanti con ildel Paese. I due leader sono accompagnati rispettivamente da Leonardo Notte (Stefano Accorsi) e Pietro Bosco (Guido Caprino). Questa, però, è solo la vigilia del vero terremoto politico: mentre si trova a Napoli, “padrone di casa” del summit dell’Onu sul crimine organizzato, il Cavaliere riceve la notizia ...

MPenikas : FQ: 1994, nella serie Sky Berlusconi in Sardegna con Bossi per salvare il governo: è la vigilia del terremoto poli… - TutteLeNotizie : 1994, nella serie Sky Berlusconi in Sardegna con Bossi per salvare il governo: è la vigilia… - Noovyis : (1994, nella serie Sky Berlusconi in Sardegna con Bossi per salvare il governo: è la vigilia del terremoto politico… -