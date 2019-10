«Watchmen» | su Sky la prossima serie must-see

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 16 ottobre 2019), le immagini dellaSky, le immagini dellaSky, le immagini dellaSky, le immagini dellaSky, le immagini dellaSky, le immagini dellaSkyCome sarebbe successo se la storia fosse andata diversamente? Se l’America avesse vinto la guerra del Vietnam e Robert Redford si fosse candidato a presidente degli Stati Uniti? Il mondo, oggi, avrebbe l’aspetto che l’occhio umano è abituato a riconoscergli: le case sarebbero ancora in piedi, gli alberi al loro posto, ma tra l’ombra e l’oscurità, dove nella realtà canonica sono abituati a infrattarsi criminali e colpevoli, ci sarebbero gli eroi. O, per lo meno, questo è quanto ha deciso Damon Lindelof, già creatore di Lost e The Leftovers – Svaniti nel nulla. https://www.youtube.com/watch?v=-33JCGEGzwU Il produttore, abbracciando la nostalgia cui, ancora, è legata ...

paxer89 : RT @jan_novantuno: Un po' di cose su Watchmen, la serie tv. (In onda su Sky Atlantic e disponibile su NowTv dal 21 ottobre). - maplewhite1912 : RT @jan_novantuno: Un po' di cose su Watchmen, la serie tv. (In onda su Sky Atlantic e disponibile su NowTv dal 21 ottobre). - EnfantProdige : RT @jan_novantuno: Un po' di cose su Watchmen, la serie tv. (In onda su Sky Atlantic e disponibile su NowTv dal 21 ottobre). -