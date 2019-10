Volotea | Venezia | al via tre nuove rotte dal Marco Polo

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019), 16 ott. (Adnkronos) –, la compagnia aerea basata ache collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l’avvio di 3per il 2020 alla volta di Lussemburgo, Hannover (rotta esclusiva) e Kalamata (rotta esclusiva), che si vanno ad aggiungere al nuovo collegamento per Lione, il cui volo inaugurale è confermato per venerdì 18 ottobre. Con un’offerta totale di 880.000 posti per volare verso 36 destinazioni, 15 esclusive,si attesta come la basecon il più altro numero di destinazioni raggiungibili a bordo del vettore.è operativa all’aeroportodal 2012 e, dall’inizio delle sue attività, ha trasportato a livello locale 4,7 milioni di passeggeri, che salgono a 7 milioni a livello regionale, se si considerano anche quelli trasportati dalla compagnia al ...

