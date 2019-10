Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Laha diramato il nuovointernazionale dimaschile, al termine della Coppa del Mondo si è stilata la nuova graduatoria che servirà anche per comporre i gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (si attende la comunicazione ufficiale, si dovrebbe seguire il consueto meccanismo a serpentina). Ilsi conferma al comando con addirittura 335 punti: i Campioni Olimpici, vincitori della Coppa del Mondo e vice Campioni del Mondo sono i padroni indiscussi del circuito. Il verdeoro, reduci dal trionfo in Giappone, precedono gli USA di ben 55 punti mentre la Polonia è salita al terzoscavalcando l’Italia che paga tantissimo la pessima Coppa del Mondo. Gli azzurri ora sono quarti e hanno salvato il piazzamento nei confronti della Russia per appena due punti. Più distaccate l’Argentina, il Canada, l’Iran e la Francia che è soltanto nona appena davanti al ...

OA_Sport : Volley, Ranking FIVB (16 ottobre): l’Italia scivola al quarto posto, Brasile in testa. Graduatoria fondamentale per… -