Volley | il Natale è salvo! La SuperLega giocherà a Santo Stefano | trovato l’accordo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ildei pallavolisti èNelle scorse settimane la Legaera stata costretta a schedulare una giornata diproprio il 25 dicembre per permettere poi ai giocatori di raggiungere le proprie Nazionali il giorno successivo in vista del torneo preolimpico che incomincerà il 5 gennaio a Berlino. Il regolamento internazionale prevede infatti che gli atleti vengano rilasciati dai rispettivi club almeno dieci giorni prima dell’inizio di una manifestazione internazionale. I giocatori e le società si sono subito messe sul piede di guerra una volta appresa l’amara novità e si sono subito adoperate per trovare la soluzione più gradita a tutti: non scendere in campo a. Una lunga trattativa con la CEV (Federazione Europea) ha portato, come anticipa la Gazzetta dello Sport, allo slittamento della giornata di campionato a(26 dicembre) per la ...

