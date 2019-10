Volley | il Mondiale per Club si giocherà in Brasile Civitanova sfida Kazan e Cruzeiro a

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Ilper2019 dimaschile sia Betim () dal 3 all’8 dicembre. La FIVB ha ufficializzato date e sede della rassegna iridata a cui parteciperanno soltanto quattro squadre:in qualità di Campione d’Europa, i brasiliani del Sadache sono Campioni del Sudamerica e che ospiteranno l’evento, i russi dello Zenitche a maggio hanno perso la Finale della Champions League contro la Lube, i qatarini dell’Al Rayyan che rappresenteranno l’Asia. La formula dell’evento è molto particolare. Le quattro formazioni si affronteranno tra loro in un round robin che servirà a definire gli accoppiamenti per le semifinali (prima contro quarta, seconda contro terza) che precederanno poi l’atto conclusivo. Tutto lascia presagire a uno scontro decisivo tra, la Lube vuole riportare in Italia il ...

era_geo : RT @virginiaraggi: I migliori protagonisti del beach volley mondiale scenderanno in campo nell’impianto del Foro Italico a @Roma dal 4 all’… - ailinon80 : RT @CarlottaRossi11: #Pallavolo #Volley #FIVBMensCWC - La conferma: il Mondiale per club si gioca in Brasile - CarlottaRossi11 : #Pallavolo #Volley #FIVBMensCWC - La conferma: il Mondiale per club si gioca in Brasile -