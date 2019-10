Volkswagen - Avviati colloqui con la Romania per il nuovo impianto europeo

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Laha avviato nuovilaper attrarre la nuova fabbrica europea del gruppo tedesco. A dichiararlo è è stato il ministro degli Affari Economici, Stefan Radu Oprea, al quotidiano rumeno Ziarul Financiar, il giorno dopo la decisione dei tedeschi di sospendere la decisione sull'apertura dello stabilimento in Turchia, a causa dell'offensiva militare turca in Siria. Est Europa ora in pole. Lo stop al progetto sembra aver rimesso in corsa gli altri Paesi dell'Est Europa esaminati dai manager tedeschi dopo lavvio un anno fa del processo di ricerca della miglior località: Serbia,e Bulgaria. Fino a pochi giorni fa il Paese anatolico sembrava ormai aver vinto la partita grazie a una serie di condizioni favorevoli come la positiva situazione macroeconomica, la dimensione della popolazione, la posizione geografica ideale per servire mercati emergenti in ...