Vivere più a lungo e in salute grazie a un patto tra generazioni

Dieta Zona - i carboidrati e le proteine che fanno dimagrire e Vivere di più : La Dieta Zona è un regime alimentare ipocalorico e antinfiammatorio che promette di aiutare a perdere peso bilanciando i macronutrienti. Ideata dal Dottor Barry Sears, ricercatore e biochimico, prevede che ogni singolo pasto sia caratterizzato dalla seguente distribuzione dei nutrienti: 40% di calorie dai carboidrati, 30% dalle proteine, 30% dai lipidi. Per quanto riguarda l‘apporto energetico complessivo della giornata, alle donne viene ...

“Vivere col sorriso”. La figlia dell’attore tra i più amati lo ricorda così : A tre anni dalla scomparsa di Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, Napoli, la sua città, lo ricorda con una mostra-evento che sta già riscuotendo molto successo, nella sala dorica di Palazzo Reale. Da vedere ci sono impianti multimediali, videomapping, proiezioni su pannelli, oggetti di scena e tanto altro fino l’8 dicembre.“Chi lo ha conosciuto può pensare che avesse una personalità molto semplice e allo stesso tempo, invece, aveva degli ...

Come diventare più leggeri (e Vivere più felici) : STACCARE I PIEDI DA TERRAFARE QUALCOSA FUORI DAGLI SCHEMI RISCOPRIRE LA NATURA AFFIDARSI AL CASO ASCOLTARE LA MUSICA NON VOLER FARE TUTTOAVERE UN CONFIDENTE DI FIDUCIALeggero è chi riesce a essere felice, indipendentemente dal fatto che la vita gli sorrida oppure no. Ecco perché tutti vorremmo esserlo, e consigliamo agli altri di esserlo. Quante volte hai detto a una persona in crisi: «Prendila con leggerezza»? E quante volte, mentre eri in ...

Meno calorie fanno Vivere di più - Kroemer vince il premio ‘Lombardia è Ricerca’ con l’autofagia : Guido Kroemer è il vincitore del premio Internazionale “Lombardia è Ricerca”, l'ambito riconoscimento gli è stato assegnato grazie alle sue ricerca sulla stimolazione della longevità attraverso l'autofagia. Vediamo insieme cos'è l'autofagia, come ci fa vivere più a lungo e quali sono le conseguenze sui tumori.Continua a leggere

Che sorpresa - Justin Bieber confessa di aver fatto uso di droga : “Non volevo più Vivere” : Justin Bieber confessa di aver fatto uso di droga. Nessuna novità all'orizzonte, se si ricorda che l'artista non ha mai nascosto la natura degli abusi compiuti, ma stavolta c'è qualcosa di più. La popstar di Purpose ha infatti dichiarato di aver maltrattato alcune delle donne che ha frequentato, senza specificare di quali violenze si trattasse. Justin Bieber si è comunque detto dispiaciuto della sua condotta, attribuendone la colpa al ...

Justin Bieber : "Ho abusato di droghe pesanti e non ho rispettato le donne. Non volevo più Vivere" : “Ho iniziato a fare uso di droghe pesanti a 19 anni e ho abusato di tutte le mie relazioni. Ero pieno di collera, irrispettoso verso le donne e arrabbiato. Non volevo più vivere”. Lo confessa il cantante Justin Bieber ai suoi fan, attraverso una lettera pubblicata sul suo profilo Instagram. Il successo e il denaro - rivela l’artista 25enne - hanno sopraffatto la sua adolescenza: ”È difficile alzarsi la ...

Justin Bieber rivela : “Facevo uso di droghe pesanti - ero arrivato al punto in cui non volevo più Vivere” : Il Justin Bieber di oggi non è più la popstar che si gode la fama all’insegna di eccessi e stravaganze, bensì un giovane che pubblica video – ormai virali – in cui parla di Dio ai suoi fan, cimentandosi nei panni del pastore di anime, e che nelle interviste parla quasi solo del suo rapporto con la fede e di come questo lo abbia salvato. E così, non c’è da stupirsi se di questo ha parlato anche in una lettera aperta ai ...

Vince 10 milioni al lotto e in pochi anni li consuma tutti - ora cerca un posto come spazzino - per lui è più facile Vivere con 42 sterline al giorno che con un milione : Un ragazzo di 26 anni, Michael Carroll, ha avuto l’incredibile fortuna di Vincere al lotto inglese 10 milioni di sterline. Una cifra pazzesca con la quale poter sistemare le sue future generazioni se i soldi fossero stati gestiti in maniera oculata. Invece in poco più di due anni i tanti soldi della vincita sono andati in fumo consumati in vizi e droghe. Il ragazzo era felicemente sposato, ma la moglie, subito dopo essersi resa ...

Il rocciatore Maestri : “Da vecchi serve più coraggio. L’impresa di sopravVivere non la sponsorizza nessuno” : Repubblica intervista Cesare Maestri, il più forte rocciatore del mondo dalla fine degli ultimi anni del Novecento insieme a Walter Bonatti. “La mia impresa adesso è vivere con dignità fino alla fine. Sono un vecchio, ma non voglio passare per “mona” con me stesso e così non mi nascondo. Sì, sto in piedi e cammino solo grazie al girello, la testa vaga a lungo per luoghi ignoti. Dipendo dagli altri. Sono stato forte e ho visto mia moglie ...