Virginia Saba | le confessioni sull’amore per Di Maio

Virginia Saba : "Io e Luigi Di Maio innamorati. Mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno" : Ai microfoni di Un Giorno da Pecora, la trasmissione in onda dal lunedì al venerdì alle 13.40 su Rai Radio1 da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Virginia Saba ha parlato della sua relazione con Luigi Di Maio: "Se sono innamorata di Luigi Di Maio? Si, mi sembra si sia capito ormai. E penso che anche Luigi sia innamorato, altrimenti non saremo ancora qui dopo 10 mesi". Ecco cosa ha fatto il ministro grillino alla sua ragazza in occasione del suo ...

Virginia Saba : "Luigi farà bene - ha studiato l'inglese" : “Ho la mia vita, ho il mio lavoro. Non viaggerò molto con Luigi. Magari qualche volta”. Virginia Saba è a Montecitorio nel giorno in cui Giuseppe Conte ottiene la fiducia. Al fianco del premier c’è Luigi Di Maio, nuovo ministro degli Esteri, con il volto spesso corrucciato. Proliferano gli sfottò su Giggino, “Of Maio” lo chiamano ora per il suo inglese: “Ma lo sa bene - ...

Luigi Di Maio e la fidanzata Virginia Saba al matrimonio del portavoce del ministro : gli scatti nella tenuta sul lago di Bracciano : Il neo ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la sua fidanzata Virginia Saba sono stati tra gli ospiti del matrimonio del portavoce del Agusto Rubei. Il comunicatore politico e l’architetta Laura Criscuolo si sono sposati in una tenuta del XVIII secolo sul lago di Bracciano, con una cerimonia celebrata proprio nella cappella privata alla santissima Madonna del Rosario. Non si tratta del Castello di Bracciano, dove celebrarono il loro ...

Governo - la fidanzata di Di Maio Virginia Saba : “Luigi non è stanco. Il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare” : “Luigi non mi sembra stanco, no. Come ho vissuto il tradimento di Salvini? Preferisco non commentare, scusate”. Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, ha accompagnato il neo ministro degli Esteri al Quirinale per il giuramento. All’uscita da Palazzo Chigi è stata intercettata dai giornalisti e ha ammesso di aver vissuto la giornata con grande emozione. L'articolo Governo, la fidanzata di Di Maio Virginia Saba: “Luigi ...

L’estate di Luigi Di Maio e Virginia Saba. Ghiacciolo e sexy effusioni on the beach : Vacanze al mare anche per i rappresentanti del Governo. Il vicepremier Luigi Di Maio è stato paparazzato in una caletta di Baja Sardinia, una delle località più rinomate della Costa Smeralda, con la sua compagna Virginia Saba. I due sono stati fotografati in una delle spiagge più esclusive della Sardegna, quella del Pevero, in piena Costa Smeralda, a poche curve di distanza dal Billionaire, il locale di Flavio Briatore, che in queste ore dai ...