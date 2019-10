Vincenzo Grifo Video Liechtenstein-Italia | assist al bacio per Belotti!

Vincenzo Grifo - il Carneade convocato da Mancini in Nazionale : conosciamo meglio il fenomeno delle punizioni : “ Carneade ! Chi era costui?”, dice Don Abbondio all’inizio dell’ottavo capitolo dei Promessi Sposi. Citazione che calza a pennello a Vincenzo Grifo . Il centrocampista del Friburgo è stato spesso inserito tra i convocati da Mancini , ma finora ha disputato soltanto 44 minuti nell’amichevole contro gli Usa ed è sconosciuto ai più. Questa sera, contro il Liechtenstein, per Grifo si spalancano le porte della ...

Nazionale italiana - convocato Vincenzo Grifo : da valutare Cristante : Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha la febbre, e non è ancora arrivato nel ritiro di Bologna dove gli Azzurri di Mancini stanno preparando le prossime due trasferte delle qualificazioni di Euro 2020. La sua situazione è in fase di valutazione. Nelle ultime ore è stato convocato Vincenzo Grifo dell’Hoffenheim, atteso in serata. E’ atteso anche Danilo D’Ambrosio, convocato in sostituzione dell’infortunato ...