Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA PRENESTINA E APPIA PER INCIDENTE MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO CODE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO CODE ANCHE SULLA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CI SPOSTIAMO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 09.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 Roma NAPOLI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 576, NEL QUALE ERANO RIMASTI COINVOLTI DUE CAMION. TRAFFICO REGOLARE ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma DUD VERSO NAPOLI. SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA PISANA E LA COLOMBO SEMPRE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 09.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA IL NODO A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA L’INCIDENTE TRA LA PISANA E LA COLOMBO E’ STATO RISOLTO PERMANGONO LE CODE SEMPRE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 08.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI INCIDENTE RISOLTO TRA IL NODO A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI, PERMANGONO LE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA PISANA E LA COLOMBO SEMPRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 08.05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA IL NODO A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI, COINVOLTI 2 CAMION SI VIAGGIA SU 2 CORSIE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA TRIONFALE E VIA DEL MARE E CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA PASSIAMO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 16 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA IL NODO A24 E LA DIRAMAZIONE Roma SUD IN DIREZIONE NAPOLI, COINVOLTI 2 CAMION SI VIAGGIA SU 2 CORSIE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASILINA E LAURENTINA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E TOR CERVARA IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA OSTIENSE E LAURENTINA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E TUSCOLANA SULLA Roma FIUMICINO PERMANGONO CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA COLOMBO E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO PASSIAMO AL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 19:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E SALARIA MENTRE IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEBAGNI E TUSCOLANA INIZIANO I PRIMI DISAGI SULLA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA COLOMBO E RACCORDO DIREZIONE FIUMICINO PASSIAMO AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO IN ESTERNA,CODE TRA PONTINA E TUSCOLANA E A SEGUIRE A CAUSA DI LAVORI CODE TRA BUFALOTTA E CASSIA MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA E TUSCOLANA SULL’A1 FIRENZE Roma NEL TRATTO COMPRESO TRA GUIDONIA MONTECELIO E BIVIO CON L’A24 Roma TERAMO TROVIAMO CODE IN AUMENTO A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A SEGUITO DELLA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SI REGISTRANO DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI RIPERCUSSIONI SU VIA CASAL BIANCO DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A SEGUITO DELLA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO SI REGISTRANO CODE DI 2 KM IN AUMENTO IN DIREZIONE NAPOLI INOLTRE , DISAGI IN USCITA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI GUIDONIA MONTECELIO CON FORTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA RIAPERTURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO CHIUSO IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCENDIO AL MOMENTO SI REGISTRA 1KM DI CODA INOLTRE ,A CAUSA DELLA PRECEDENTE CHIUSURA DEL TRATTO STRADALE SULL’A1 DISAGI IN USCITA AL CASELLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO PRECEDENTEMENTE NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. SI REGISTRANO CODE DI 1KM IN AUMENTO PRESTARE ATTENZIONE ALLE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 15 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LA CHIUSURA SULL’ A1 FIRENZE – Roma DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA GUIDONIA E IL BIVIO CON LA A24 Roma- TERAMO NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN INCENDIO AVVENUTO PRECEDENTEMENTE NEL SOTTOVIA CON CONSEGUENTE PRESENZA DI FUMO. PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL POSTO INOLTRE ,A CAUSA DELLA ...