Venezia : Gdf - arresta estorsore vicino all’ ‘ndrangheta (2) : (Adnkronos) – L’uomo, già destinatario di custodia cautelare domiciliare nell’ambito dell’operazione ‘Camaleonte” della Procura Dda lagunare, gravitante da almeno una decina di anni nel territorio padovano, sarebbe stato solito intimidire le proprie vittime, forte dell’agire per conto della ‘famiglia”, che gli inquirenti ritengono individuabile nella cosca Grande Aracri di Cutro, ...

Venezia : da Gdf maxi operazione contro criminalità ed estorsioni : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) - Dalle prime ore della mattinata i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Padova e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia stanno dando esecuzione ad un’operazione di polizia giudiziaria a contrasto della criminalità organizzata e delle

Venezia : Gdf sanziona 25 guide turistiche (2) : (AdnKronos) - La normativa regionale di settore mira a tutelare la qualità del servizio fornito al turista, che deve necessariamente essere svolto da veri professionisti in grado di illustrare adeguatamente l’impareggiabile contesto storico-culturale della città. In realtà, le pattuglie della Guardi

Venezia : Gdf sanziona 25 guide turistiche : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) - Prosegue l’impegno della Guardia di Finanza di Venezia nel contrasto all’abusivismo e alle irregolarità nel settore delle visite guidate per turisti. I servizi svolti nelle ultime settimane dai finanzieri del 1° e 2° Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia Pro

Venezia : Gdf sanziona 25 guide turistiche : Venezia, 11 ott. (AdnKronos) – Prosegue l’impegno della Guardia di Finanza di Venezia nel contrasto all’abusivismo e alle irregolarità nel settore delle visite guidate per turisti. I servizi svolti nelle ultime settimane dai finanzieri del 1° e 2° Nucleo Operativo Metropolitano e della Compagnia Pronto Impiego di Venezia hanno portato alla verbalizzazione di 25 irregolarità nei confronti di altrettanti soggetti intenti a ...

Venezia : Gdf sanziona 25 guide turistiche (2) : (AdnKronos) – La normativa regionale di settore mira a tutelare la qualità del servizio fornito al turista, che deve necessariamente essere svolto da veri professionisti in grado di illustrare adeguatamente l’impareggiabile contesto storico-culturale della città. In realtà, le pattuglie della Guardia di Finanza si sono imbattute spesso in comitive di turisti condotte da operatori non qualificati, che stavano affrontando il tour ...

Venezia : Gdf scopre a Caorle 45 lavoratori in nero o irregolari : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - Dall'inizio dell’anno, la Guardia di Finanza di Caorle ha eseguito 31 controlli nel settore dell’impiego della manodopera, individuando 45 lavoratori in nero e/o irregolari. I datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale Tenenza sono stati nel complesso 17, p

Venezia : Gdf scopre a Caorle 45 lavoratori in nero o irregolari : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) – Dall’inizio dell’anno, la Guardia di Finanza di Caorle ha eseguito 31 controlli nel settore dell’impiego della manodopera, individuando 45 lavoratori in nero e/o irregolari. I datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale Tenenza sono stati nel complesso 17, per un ammontare complessivo di sanzioni irrogate pari a oltre 181.000 euro.Le irregolarità sono state riscontrate in ...

Venezia : Gdf scopre piantagione di cannabis sull'isola di Sant'Erasmo : Venezia, 2 ott. (AdnKronos) - Nel corso di una una missione di ricognizione aerea di controllo, l’equipaggio dell'elicottero della Guardia di Finanza di Venezia ha notato, sull’isola di Sant’Erasmo, una piantagione di cannabis nascosta tra la fitta vegetazione. La segnalazione è stata inviata ai col

Venezia : Gdf scopre 65 lavoratori in nero e irregolari : Venezia, 19 set. (AdnKronos) - Nei primi 8 mesi di quest’anno la Guardia di Finanza di Jesolo ha individuato 65 lavoratori non in regola con la normativa in materia di lavoro. Di questi, 36 erano impiegati totalmente “in nero”. I datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale Tenenza sono s

Venezia : Gdf scopre 65 lavoratori in nero e irregolari : Venezia, 19 set. (AdnKronos) – Nei primi 8 mesi di quest’anno la Guardia di Finanza di Jesolo ha individuato 65 lavoratori non in regola con la normativa in materia di lavoro. Di questi, 36 erano impiegati totalmente ‘in nero”. I datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale Tenenza sono stati in tutto 13, per un ammontare complessivo di sanzioni massime irrogate pari a 190.800 euro, in parte pagate in ...

Venezia : da Gdf controlli a B&B - raffica di sanzioni amministrative (3) : (AdnKronos) - Nella stessa zona, i finanzieri hanno intercettato una comitiva 6 turisti asiatici che, armata di trolley e valigie, stava lasciando la struttura alloggiativa in cui aveva pernottato. I successivi approfondimenti hanno permesso di constatare che al gruppo non era stato rilasciato alcun

Venezia : da Gdf controlli a B&B - raffica di sanzioni amministrative (2) : (AdnKronos) - Le attività ispettive hanno preso spunto in molti casi dall’analisi dei dati presenti nei portali internet specializzati. Molto importanti si sono rivelate anche le segnalazioni dei cittadini raccolte dall’apposito portale “GeoIDS” allestito dal Comune di Venezia. Svariate le casistich