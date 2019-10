Valentina Pizzale | a processo per stalking e diffamazione dell’ambasciatore

Valentina Pizzale - gli sms della stalker al capo gabinetto di Di Maio : vengo e butto giù l'ambasciata : Neanche la prima denuncia e l'imminente processo l'hanno fermata. Una breve relazione nel 2017 e un'ossessione mai sfumata da allora. Lei, la stalker, Valentina Pizzale, è,...

Valentina Pizzale - i messaggi della donna arrestata per stalking all’ambrasciatore : “Butto giù l’ambasciata”. “Ti rovino - sei una me***” : “Vengo lì e butto giù l’ambasciata!”. “Bastardo, ti rovino! Mi hai illuso, sei una me…”. Questo il tenore di alcune tra mail e messaggi (scritti e vocali) di Valentina Pizzale inviati sul telefonino dell’ambasciatore Ettore Francesco Sequi. Come riportato dall’edizione romana del Corriere della Sera, la Pizzale, ai domiciliari per stalking, non avrebbe convinto il gip Wilma Passamonti durante l’interrogatorio di garanzia. La 41enne romana, che ...

