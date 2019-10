Va in pronto soccorso e denuncia di esser stato violentato | i medici scoprono che era una

Veneto - successo del bando per giovani medici per i pronto soccorso : (AdnKronos) - Si è chiuso in Veneto, con ben 224 domande arrivate, il bando per il reclutamento di giovani medici laureati, abilitati, ma non ancora specializzati, da inserire negli ospedali con un contratto autonomo. Il bando riguarda l’inserimento nell’area pronto soccorso. Da oggi, come previsto

Veneto - successo del bando per giovani medici per i pronto soccorso : (AdnKronos) – Si è chiuso in Veneto, con ben 224 domande arrivate, il bando per il reclutamento di giovani medici laureati, abilitati, ma non ancora specializzati, da inserire negli ospedali con un contratto autonomo. Il bando riguarda l’inserimento nell’area pronto soccorso. Da oggi, come previsto dalle relative delibere assunte lo scorso agosto per far fronte alla grave carenza di medici, parte quello riservato ...

Sanità : Veneto - ok primo bando per giovani con 224 domande per pronto soccorso (2) : (AdnKronos) - “L’adesione è stata importante – commenta Zaia – il che dimostra quanta voglia di lavorare e di mettersi alla prova ci sia tra i nostri giovani medici, imprigionati nell’assurdità nazionale delle borse di specialità in numero largamente inferiore ai laureati in medicina, elemento quest

Sanità : Veneto - ok primo bando per giovani con 224 domande per pronto soccorso (3) : (AdnKronos) - "E’ chiaro – dice la Lanzarin – che si tratta di una soluzione di tipo emergenziale ma, come evidenzia bene il documento approvato da tutte le Regioni italiane, la questione ha due facce: quella dell’urgenza e quella della programmazione di prospettiva. L’urgenza è dettata dalla necess

Sanità : Veneto - ok primo bando per giovani con 224 domande per pronto soccorso : Venezia, 14 ott. (AdnKronos) - Si è chiuso oggi in Veneto, con ben 224 domande arrivate, il bando per il reclutamento di giovani medici laureati, abilitati, ma non ancora specializzati, da inserire negli ospedali con un contratto autonomo. Il bando riguarda l’inserimento nell’area pronto soccorso. D

Ascoli - rissa al pronto soccorso : coinvolti 5 infermieri : Marco Della Corte Maxi rissa scoppiata al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto, il tutto sarebbe avvenuto a causa di una mancata precedenza Una mancata precedenza ha scatenato una rissa iniziata nella trafficata via del centro e terminata all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Una battibecco degenerato che ha visto coinvolti cinque infermieri intervenuti per ...

Assurdo incendio in un pronto soccorso : a fuoco il cellulare di un paziente : Un principio di incendio si è sviluppato oggi in un ambulatorio del pronto soccorso dell’Ospedale Umberto Parini di Aosta da un cellulare di un paziente che ha preso fuoco. Il paziente in questione era un ciclista di 71 anni caduto durante un incidente stradale, ed era quindi giunto al pronto soccorso con il 118. Durante la visita il cellulare del ciclista ha preso fuoco all’improvviso. Le fiamme sono state spente dal personale ...

San Benedetto del Tronto - rissa tra pazienti al pronto soccorso : rissa al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto del Tronto dove alcuni pazienti, a causa di un incidente stradale, hanno avuto un diverbio e una colluttazione nel pomeriggio del 12 ottobre. Coinvolte, secondo quanto riportano diversi giornali locali, tra cui La Nuova Riviera, sei persone, sia uomini che donne. Per dividerle, sono dovuti intervenire cinque infermieri. La rissa per un incidente automobilistico Gli infermieri sono ...

Maxi rissa al pronto soccorso di San Benedetto : picchiati 5 infermieri con le aste delle flebo : È di 11 feriti il bilancio di una Maxi rissa scoppiata all'interno del pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto del Tronto per una mancata precedenza in viale De Gasperi. Quello che era solo un battibecco è precipitato nella zona triage e sono rimasti coinvolti anche cinque infermieri, colpiti con alcune aste delle flebo.Continua a leggere

Palermo - notte “focosa” tra amanti finisce in rissa al pronto soccorso : Una donna si sarebbe presentata in un pronto soccorso di Palermo chiedendo di farsi refertare in seguito ad alcuni rapporti sessuali consumati con un uomo. La richiesta della donna è avvenuta in seguito ad una notte trascorsa in un bed and breakfast palermitano insieme ad un uomo conosciuto in un sito d’incontri. La coppia si sarebbe data appuntamento nel B&B palermitano dopo che avevano iniziato a scambiarsi messaggi e foto. Come ...

Grande Fratello - Kiko Nalli aggredito alle spalle in strada finisce al pronto soccorso : «Mi hanno spaccato in testa qualcosa» : Kiko Nalli aggredito in strada. Colpito alla testa alle spalle da un oggetto da alcuni ragazzi in scooter. I giovani avrebbero anche insultato lui e Barbara D'Urso. L?ex marito di...

Kikò Nalli al pronto soccorso : “Mi hanno spaccato la testa urlando brutte frasi a me e Barbara D’Urso” : “Questo è quello che succede a persone che si fanno sempre i fatti propri, che lavorano e non rompono le scatole a nessuno. Mi hanno spaccato la testa con qualcosa. Forse una catena o un sasso. Stavo facendo delle foto con alcune ragazzine, hanno aspettato che loro andassero via e sono arrivati con uno scooter, utilizzando brutte frasi nei miei confronti e nei confronti di Barbara D’Urso”. Così l’ex concorrente del Grande Fratello Kikò ...

Livorno - studenti al pronto soccorso : "Colpa delle muffe in classe" : Giorgia Baroncini Otto giovani studenti sono stati portati in ospedale: durante una lezione hanno tutti accusato difficoltà respiratorie, bruciori e irritazione agli occhi Otto giovani studenti del liceo Niccolini Palli di Livorno sono finiti in ospedale. Colpa della muffe presenti nella loro classe. Gli alunni, sei maschi e due femmine di 14 e 15 anni, si sono sentiti male durante la lezione: tutti hanno accusato difficoltà ...

Salute - Fimmg : “Il medico di famiglia può ridurre del 45% gli accessi degli anziani al pronto Soccorso” : Il medico di famiglia, attraverso un’attività di informazione e prevenzione, può contribuire a ridurre di circa il 20% il numero delle cadute degli anziani e di circa il 45% il numero di accessi al Pronto Soccorso. E’ quanto emerge dallo studio Premio (Studio di Prevenzione primaria delle cadute domiciliari in pazienti anziani a rischio), realizzato dalla scuola di ricerca della Fimmg in collaborazione con il centro ricerche San ...