Usa,candidati Dem per impeachment Trump

Tutti i 12Dem per Usa 2020 hanno aperto il quarto dibattito tv, in Ohio, attaccandoe dicendosi a favore dell'indagine per l'. Alexandra Ocasio-Cortez,leader dell'ala progressista Dem,ha deciso di appoggiare Bernie Sanders, il quale ha promesso una "campagna vigorosa in tutto il Paese". In difficoltà Elizabeth Warren,che farà le spese per l'appoggio della Ocasio-Cortez a Sanders. "Né io né mio figlio abbiamo fatto nulla di male", ha dichiarato l'ex vicepresidente, Biden, a proposito dell'Ucrainagate.(Di mercoledì 16 ottobre 2019)