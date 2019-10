Uomo Vitruviano | il Tar del Veneto respinge il ricorso di Italia Nostra | l’opera volerà a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il Louvre potrà esporre l’di Leonardo da Vinci. La decisione è stata presa dal Tribunale amministrativo delche ha respinto ildicontro il prestito alla Francia. Il disegno più famoso al mondo dalla Galleria dell’Accademia di Veneziaa Parigi giusto in tempo per l’apertura della mostra che celebra il geniono, prevista il 24 ottobre. Il via libera al prestito era stato già dato del direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte dell’inventore, artista e scienziato. “Il trasferimento è illegittimo”, aveva però detto Lidia Fersuoch, presidente della sezione veneziana di. Così ildell’associazione e il primo verdetto del Tar del Lazio aveva sospeso il prestito al museo parigino. Lo stop, però, non aveva trovato ...

