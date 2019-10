Uomini e Donne | anticipazioni oggi | Riccardo si spoglia VIDEO

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)Guarnieri sie viene criticato Terzo appuntamento settimanale con il Trono Over di. La puntata didel talk dei sentimenti Mediaset sarà decisamente calda. Ad accendere gli animi nel salotto di Maria De Filippi sarà la sfilata maschile sul tema: fascino irresistibile. I cavalieri interpreteranno a modo loro l’argomento mostrandosi in mille salse. A scatenare l’entusiasmo del parterre femminile disarà in particolareGuarnieri che si spoglierà e si presenterà in biancheria intima. A sorpresa però non tutte le signore gradiranno la visione in boxer del cavaliere di Taranto, che riceverà diverse insufficienze. Una dama in particolare troverà troppo femminile il balletto fatto daGuarnieri. In studio si solleverà una piccola polemica, ma l’ex di Ida Platano prenderà con il sorriso le ...

matteosalvinimi : Costringere ad andare in fabbrica, a scuola, in ospedale donne e uomini fino a 67 anni con la schiena rotta è FOLLI… - matteosalvinimi : #Salvini: grazie a #Quota100 io sto incontrando infermieri, insegnanti, uomini e donne delle Forze dell’ordine, met… - MonicaCirinna : Alla fiaccolata di solidarietà per il popolo curdo, per gridare forte contro l’invasione del #Rojava da parte di… -