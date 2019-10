Fonte : repubblica

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il 79% sono donne. Al questionario del sindacato Nursing Up hanno partecipato in più di mille. Obiettivo: individuare politiche appropriate e sostenere psicologicamente chi haun'aggressione

StraNotizie : Un infermiere su 10 ha subito violenza fisica sul lavoro - Salvucc20278465 : RT @repubblica: Un infermiere su 10 ha subito violenza fisica sul lavoro [news aggiornata alle 13:12] - JTurandot : RT @repubblica: Un infermiere su 10 ha subito violenza fisica sul lavoro [news aggiornata alle 13:12] -