Ultime Notizie Roma del 16-10-2019 ore 07 | 10

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in Giuliano Ferrigno essere in apertura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio alla camera annuncia che l’Italia ultra la sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia dirà Uni tutorial dei contratti essere la Turchia dice Di Maio è il solo responsabile delle escalation in Siria deve sospendere immediatamente le operazioni militari prosegue intanto l’offensiva turca ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo le tensioni delle Ultime ore nella maggioranza questa mattina si è svolto un vertice A Palazzo Chigi sulla manovra in vista del Consiglio dei ministri di questa sera che dovrà varare legge di bilancio 400 rimane Questo è l’indirizzo politico ha chiarito il premier Giuseppe Conte secondo il quale far quadrare i conti ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione un pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio dopo le tensioni delle Ultime ore nella maggioranza questa mattina si è svolto un vertice A Palazzo Chigi sulla manovra in vista del Consiglio dei ministri di questa sera perché dovrà barare la legge di bilancio quota 100 rimane questo indirizzo politico ha chiarito il premier Giuseppe Conte secondo il quale far quadrare i ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione La formazione Gabriella Luigi in studio parliamo di economia sommersa Secondo i dati dell’istat l’ammontare dell’economia non osservata nel 2017 valeva 211 miliardi di euro il 12,1% del PIL ripartiti in 192 miliardi di euro per l’economia sommersa e 19 miliardi di euro per le attività illegali si riduce l’incidenza sul PIL italiano dopo il picco del 2014 che ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio il presidente turco erdogan parla la comunità internazionale il mondo ci sostenga o si prenda i rifugiati Intanto il presidente statunitense Donald Trump ha firmato ieri sera il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni statunitensi alla Turchia per l’attacco in Siria colpiscono tre alti ...

Ultime Notizie Roma del 15-10-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla stazione in studio Roberta Frascarelli fiorai 70 morti il bilancio di distruzione del tifone che ha colpito il Giappone centro-orientale nel corso del fine settimana L’ultimo bollettino della televisione pubblica nhk include almeno 16 dispersi ed è destinato ad aumentare nel corso dei prossimi giorni come riferiscono le autorità governative le ricerche vanno avanti senza sosta ...

