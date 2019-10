Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il, l’universo cinematografico con cui la Disney ha portato sul grande schermo (ma anche in televisione) i molteplici mondi e personaggi dei fumetti, ha raggiunto un punto di svolta epocale con Avengers: Endgame lo scorso maggio. Ma questo non significa che i progetti dello studios abbiano intenzione di rallentare. Anzi, dopo l’annuncio della4, che comprende film come Black Widow, Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange 2 e Thor: Love and Thunder ma anche diverse serie tv su Disney+ (The Falcon and Winter Soldier, Wandavision, Loki, What If e Hawkeye), già si parla di conferme e rumor insistenti per lasuccessiva ancora. Questo ciclo di, infatti, dovrebbe portarci come minimo al 2021, ma ovviamente i piani dello studio cinematografico guardano ancora più lontano. Fra i filma livello di impegni degli attori ...

CottarelliCPI : Come si finanzia lo Stato? Chi detiene il debito pubblico e da quali titoli è composto? A quanto ammontano gli inte… - MilanoCitExpo : Tutti i titoli confermati o ipotizzati per la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe… - killeerkween : RT @JuliaGoldmine: Su 14 premi nobel assegnati 13 sono andati a uomini. Immaginatevi se fosse stato il contrario: titoli sui “nobel rosa”,… -