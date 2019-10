Tumori | il Premio Nobel Allison | “100% di malati vivi con l’immunoterapia? Sono ottimista”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “Oggi grazie all’immunoterapia, a 5 anni dalla diagnosi e anche oltre, più del 50% deidi melanoma al quarto stadio è vivo”, afferma l’americano James P., vincitore delper la Medicina 2018. “pazienti che prima del 2011, se non trattati, avevano davanti 7 mesi di vita” mentre ora “possiamo parlare di ‘cura’, termine impensabile fino a pochi anni fa, pure per altre forme di cancro. Il nostro obiettivo è aumentare le curve di sopravvivenza” anche nei casi che al momento non rispondono ai farmaci immunoterapici, “arrivando il più vicino possibile al 100% diche sopravvive”. E’ un sogno realizzabile? “Iomolto ottimista”, confida lo scienziato. “La strada sarà molto lunga, ma piena di soddisfazioni”, promettedall’Aula magna ...

