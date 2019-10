Trump a Mattarella | Mai relazioni | così buone tra Italia e Usa

Casa B. - Mattarella da Trump il 16/10 : 03.20 "L'Italia è un importante alleato Nato ed è chiave nel portare stabilità nella Regione del Mediterraneo". Lo afferma la Casa Bianca annunciando la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , a Washington,dove incontrerà,il 16 ottobre, il presidente Trump . I due leader parleranno, tra l'altro,di come rafforzare i rapporti storicamente solidi tra Usa e Italia,di come affrontare le sfide della sicurezza. Trump metterà in ...

Crisi di governo - tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella : Il "partito americano" ha lavorato in queste settimane in favore di Conte, e il tweet della Casa Bianca ne è la dimostrazione. Mentre il voto online dei 5 Stelle diventa l'ultima spiaggia per salvare la poltrona di Di Maio. In attesa della decisione finale del Quirinale Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte, l'incolore politico " La Crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Il vuoto ...