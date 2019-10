Trento-Oldenburg 47-43 - EuroCup basket in DIRETTA : una tripla di Craft allo scadere dà il +4 alla Dolomiti Energia all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47-43 Grande tripla di Craft allo scadere del primo tempo! Appuntamento a tra circa dieci minuti per l’inizio della seconda metà gara! 44-43 Uno su due ai liberi per Sears, timeout Trento. 44-42 Due su due ai liberi di Craft. 42-42 Mahalbasic mette il libero. 42-41 Schiacciata e libero supplementare per Mahalbasic. 42-39 Canestro da fuori di Knox! 40-39 Craft per gentile e canestro da ...

Trento-Oldenburg 23-24 - EuroCup basket in DIRETTA : primo quarto equilibratissimo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-31 Forray da due, risponde Boothe da due dall’altra parte. 27-29 Amaize a segno da sotto in contropiede. 27-27 Gentile pareggia di nuovo. 25-27 Tripla comodissima di Amaize. 25-24 Pascolo a segno da sotto! 23-24 Boothe da due, finisce qui un primo quarto equilibratissimo nel quale si è segnato molto! 23-22 Alessandro Gentile mette il libero. 22-22 Canestro e libero supplementare per ...

Trento-Oldenburg - EuroCup basket in DIRETTA : è cominciata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-16 Assist di Gentile per Kelly! 16-16 Due canestri di fila di Craft da due e poi Mahalbasic pareggia di nuovo. 12-14 McClain a segno da due. 12-12 Ancora assist di Mahalbasic per Paulding, pareggio dei tedeschi. 12-10 Tripla di Hobbs. 12-7 Knox da due. 10-7 McClain da due su grande assist di Mahalbasic. 10-5 Due su due di King ai liberi. 8-5 Hobbs risponde da due. 8-3 Knox a segno da ...

DIRETTA/ Trento Oldenburg - risultato 0-0 - video streaming e tv : palla a due! : DIRETTA Trento Oldenburg streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca alla BLM Group Arena, gruppo D di basket Eurocup.

Trento-Oldenburg basket - EuroCup in DIRETTA : è cominciata la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.32 E’ iniziato il match, palla a due per Oldenburg! 19.27 Alle 19.30 la palla a due alla BLM Group Arena di Trento! Squadre che entrano in campo. 19.23 “Alla qualità del loro sistema di gioco dovremo contrapporre la nostra energia, la nostra presenza mentale, la nostra concentrazione: cercheremo di far prevalere le nostre caratteristiche e la nostra pallacanestro – ...

Trento-Oldenburg basket - EuroCup in DIRETTA : sfida da vincere per i dolomitici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Trento-Oldenburg – La vittoria dell’Aquila contro il Buducnost Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA Live testuale della terza partita del girone D della fase a gironi di EuroCup 2019-2020 tra Dolomiti Energia Trentino e i tedeschi dell’EWE Oldenburg! I padroni di casa di coach Nicola Brienza hanno vinto tra le mura amiche contro Pistoia per ...

Basket - EuroCup 2019-2020 - 3a giornata : Trento ospita Oldenburg per cercare la seconda vittoria continentale di fila : Alle 19:30 scocca l’ora della terza giornata di EuroCup per la Dolomiti Energia Trento (che, in Europa, ha proprio questa denominazione in luogo di quella che, in campionato, promuove più in generale l’intero Trentino). La formazione di Nicola Brienza, alla BLM Group Arena, ospita i tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg, tra le maggiori formazioni della storia recente del Basket di Germania con un titolo domestico nella stagione ...