Trento-Oldenburg 23-24 | EuroCup basket in DIRETTA | primo quarto equilibratissimo!

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE 29-31 Forray da due, risponde Boothe da due dall’altra parte. 27-29 Amaize a segno da sotto in contropiede. 27-27 Gentile pareggia di nuovo. 25-27 Tripla comodissima di Amaize. 25-24 Pascolo a segno da sotto! 23-24 Boothe da due, finisce qui unequilibratissimo nel quale si è segnato molto! 23-22 Alessandro Gentile mette il libero. 22-22 Canestro e libero supplementare per Alessandro Gentile! 20-22di nuovo in vantaggio con Sears. 20-20 Bella tripla di Amaize. 20-17 Zero su due di Kelly dalla lunetta. 20-17 Gran canestro di Kelly all’indietro su assist di Craft! Timeout. 18-17 Uno su due ai liberi di Sears. 18-16 Assist di Gentile per Kelly! 16-16 Due canestri di fila di Craft da due e poi Mahalbasic pareggia di nuovo. 12-14 McClain a segno da due. 12-12 Ancora assist di Mahalbasic per ...

zazoomnews : Trento-Oldenburg basket EuroCup in DIRETTA: è cominciata la partita! - #Trento-Oldenburg #basket #EuroCup - Marathonbet_IT : ??Eurocup: questa sera il Trento sfiderà dalle 19.30 l'Oldenburg. Il Brescia dalle 20.45 giocherà contro Cedevita Ol… - NewstatsEu : RT @MarcoAMunno: Per il terzo turno di @EuroCup Trento proverà a riscattare lo stop in Serie A affrontando l'Oldenburg; sarà obbligatorio l… -