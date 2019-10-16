romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 16-10-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-Teramo Coda tra Innesto Complanare A24 e Grande Raccordo Anulare per traffico intenso - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda di 1 km tra Grande Raccordo Anulare e Inizio Complanare per traffico intenso -
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Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17:30 Roma Daily News
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 08 : 00 : molto TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI vie consolari IN entrata IN CITTÀ, INCOLONNAMENTI per Traffico ed incidente SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DA VIA delle valli A corso di francia; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI all’altezza del BIVIO PER L’A24 e tra via prenestina e VIALE CASTRENSE. SUL GRA, IN ...
Traffico Roma del 16-10-2019 ore 07 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN INGRESSO IN CITTÀ, INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST; PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DALLA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DAL BIVIO PER L’A24 SINO A VIALE CASTRENSE. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E ARDEATINA. DOPO LE DIFFICOLTÀ DEL POMERIGGIO, IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO LA CIRCOLAZIONE SUL RESTANTE PERCORSO. CODE SULL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE, TRA VIA DELLA MAGLIANA E IL GRA IN DIREZIONE DELL’AEROPORTO. SU VIA DEL FORO ITALICO ANCORA Traffico TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. A CAUSA DELL’INTENSA CIRCOLAZIONE, SI RALLENTA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA COLOMBO E APPIA; SUCCESSIVAMENTE SI VIAGGIA RALLENTATI ANCHE TRA NOMENTANA E SALARIA. IN INTERNA, GLI SPOSTAMENTI SONO MAGGIORMENTE CONTRATI TRA SALARIA E PRENESTINA. Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA SALARIA E VIA DELLA CAMMILLUCCIA. IN TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, FILE PER I LAVORI IN CORSO MA ANCHE PER UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLA CASSIA. FORTI DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN INTERNA TRA FLAMINIA E PRENESTINA, PER Traffico E PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA SALARIA E VIA DELLA CAMMILLUCCIA. TRAFFICATA ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, FILE PER I LAVORI IN CORSO MA ANCHE PER UN INCIDENTE, DALLA BUFALOTTA ALLA CASSIA. FORTI DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA IN INTERNA TRA FLAMINIA E PRENESTINA, PER Traffico E PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA. CODE A TRATTI SU VIA DEL FORO ITALICO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA SALARIA E VIA DELLA CAMMILLUCCIA. TRAFFICATA ANCHE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 18 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico INTENSO E LAVORI IN CORSO CONTINUANO A CREARE CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA CASSIA. DIFFICOLTÀ PER CHI VIAGGIA IN CARREGGIATA INTERNA, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE, DALLA SALARIA ALLA PRENESTINA. SI VIAGGIA RALLENTATI IN USCITA DA Roma SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, DISAGI AL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA INVECE IN CODA A CAUSA DEI CANTIERI, TRA CASSIA BIS E CASSIA. IN INTERNA, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO, TRA SALARIA E CASSIA, MENTRE IN INTERNA CI SONO FILE PER UN INCIDENTE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A24. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA DELLA CAMILLUCCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN TANGENZIALE EST, NELLA STESSA DIREZIONE, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 ORE 16:15 A CAUSA DI UN INCENDIO SUL VICINO TRATTO AUTOSTRADALE, LA A1 Roma-FIRENZE CONTINUA A ESSERE CHIUSA TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA A24 IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA A24 Roma-TERAMO, È INOLTRE CHIUSO L’ALLACCIAMENTO CON LA A1 VERSO FIRENZE, MENTRE SI PUÒ PROSEGUIRE IN DIREZIONE NAPOLI. LAVORI DI MANUTENZIONE IN ARRIVO ANCHE PER LA FERMATA METRO A DI BALDO DEGLI UBALDI. DA VENERDÌ 18 ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 15 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. A CAUSA DI UN INCIDENTE, DISAGI AL Traffico SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. SI VIAGGIA INVECE IN CODA A CAUSA DEI CANTIERI, TRA CASSIA BIS E CASSIA. IN INTERNA, Traffico INTENSO E POSSIBILI RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA PRENESTINA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI; IN ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 14 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA PINDARO VERSO OSTIA. SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL LITORALE RomaNO, DISAGI AL Traffico PER LA ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 13 : 30 : BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SI GUIDA REGOLARMENTE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO CITTADINO DELLA Roma-TERAMO. BREVI RALLENTAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO, DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO PRUDENZA PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA PINDARO VERSO OSTIA. SEMPRE IN PROSSIMITÀ DEL LITORALE RomaNO, DISAGI AL Traffico PER LA ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 12 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI NELLA ZONA NORD. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE PORTA DI Roma. Traffico INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL GEMELLI. PRIMA C’ERA ANCHE UN INCIDENTE ALL’OSTIENSE PER LAVORI IN CORSO CHIUSA VIA DEI MAGAZZINI. RIPERCUSSIONI IN VIA DEL GAZOMETRO E NELLE STRADE CIRCOSTANTI. SUL LUNGOTEVERE PER Traffico ...
Traffico Roma del 15-10-2019 ore 11 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI NELLA ZONA NORD. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA FLAMINIA CASTEL GIUBILEO IN DIREZIONE PORTA DI Roma. Traffico INTENSO E RALLENTATO IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DEL GEMELLI. PRIMA C’ERA ANCHE UN INCIDENTE ALL’OSTIENSE PER LAVORI IN CORSO CHIUSA VIA DEI MAGAZZINI. RIPERCUSSIONI IN VIA DEL GAZOMETRO E NELLE STRADE CIRCOSTANTI. SUL LUNGOTEVERE PER Traffico ...