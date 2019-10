Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)ha svelato ad Amsterdam la quartadi quella che una volta definiva il suo “piccolo genio”, ovvero la citycar che in Italia fu lanciata vent’anni fa convincendo ben un milione di clienti nel nostro Paese. E instradandoli verso la doppia motorizzazione, se è vero che ad oggi è l’brida più venduta in Italia. Il modello nasce sulla piattaformaNew Global Architecture TNGA-B, dedicata ai veicoli di dimensioni compatte: anche l’ultima arrivata, come quelle che l’hanno preceduta, avrà infatti una lunghezza inferiore ai 4 metri, nonostante l’abitacolo prometta spazio a sufficienza per passeggeri e bagagli. Neanche a dirlo, è spinta dal nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5L tre cilindri (derivato dai 2.0L e 2.5L) che sfrutta un sistema Full Hybrid Electric di quarta: meno consumi ed emissioni (-20%) e più ...

Cascavel47 : Toyota Yaris, svelata la nuova generazione. Ecco le prime immagini – FOTO - fattiamotore : Toyota Yaris, svelata la nuova generazione. Ecco le prime immagini – FOTO - Noovyis : (Toyota Yaris, svelata la nuova generazione. Ecco le prime immagini – FOTO) Playhitmusic - -