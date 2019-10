Toyota Yaris - Con la quarta generazione l' ibrida si aggiorna - VIDEO

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) I giapponesi avranno pure qualche difetto, ma certo non mancano di perseveranza. Abbracciato un concetto, lo portano avanti affinandolo con tutto il cuore. Un principio applicato anche alla nuova, arrivata allasenza snaturarsi. Apparsa per la prima volta nel 1999, da noi è sempre stata il piccolo genio, grazie all'azzeccato mix fra dimensioni esterne e interne. Vent'anni e quattro milioni di esemplari dopo, fa piacere notare che l'idea di base è rimasta la stessa, anche se profondamenteta. Arriverà su strada prima dell'estate, verso giugno: ancora sconosciuti i prezzi. Tutto un altro genio. Frontale aggressivo l'ispirazione che sta alla base della nuovaè quella di un toro mentre sta per caricare, con tratti di Corolla e C-HR qua e là coda caratterizzata da una spessa banda nera che unisce i gruppi ottici a Led: la personalità non le ...

