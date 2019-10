Tesla Model S - Ritorno al Nürburgring con nuovi aggiornamenti

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Laè tornata alper sviluppare ulteriormente i prototipi della futura versione sportiva dellaS. La Casa californiana vuole battere il primato della Porsche Taycan e per questo ha portato in Germania una serie di muletti di una variante non ancora in commercio. La base è quella della P100D, ma il powertrain, battezzato Plaid, adotta tre motori. Ulteriori modifiche sui prototipi. Rispetto alle foto spia precedenti oggi possiamo osservare due diversi esemplari della berlina elettrica, ulteriormente evoluti. I passaruota sono quelli allargati già visti a settembre, ma sono stati aggiunti degli sfoghi d'aria dietro alle ruote anteriori. Sono inoltre presenti altre modifiche di carattere aerodinamico: l'esemplare di colore blu adotta un grande diffusore posteriore, mentre quello rosso ha un paraurti privo di catarifrangenti con un bordo inferiore ...

mariorossinet : Tesla Model S P100D : tre motori e prestazioni al.. - - NotizieOra : #Tesla Model Y: arriva una bella notizia per tutti i fan del marchio -