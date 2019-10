Tennis | Nick Kyrgios chiude la stagione L’australiano protagonista di un incidente

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) L’australianoha deciso di dire basta, almeno per il momento, e quindi non lo vedremo piùnei tornei di Vienna e di Parigi-Bercy. L’aussie, che aveva ricevuto una squalifica (con condizionale) di sedici settimane per alcuni comportamenti tenuti in campo (oltre a una multa di 25.000 dollari), è stato ancheanche di unstradale. La propria Dodge Demon è stata letteralmente demolita ma, stando quanto rivelano le testate locali,era seduto al fianco del guidatore (un suo amico), che avrebbe perso il controllo della macchina, finendo contro un palo della luce. Danni importanti per la vettura e multa di 385 comminata dalla polizia locale, essendoproprietario del mezzo. Un anno decisamente da dimenticare per il bad boy nativo di Canberra. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

