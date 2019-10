Tennis – Mosca perde il suo ‘Zar’ | Daniil Medvedev dà forfait dal torneo di casa

Tennis - ATP Mosca : Daniil Medvedev rinuncia al torneo di casa - reduce dal successo a Shanghai : Il russo Daniil Medvedev ha deciso di rinunciare al torneo ATP 250 di Mosca che avrebbe dovuto disputare questa settimana. Il russo, trionfatore nel Masters 1000 di Shanghai e vittorioso di 29 delle ultime 32 partite disputate, totalizzando 6 finali consecutive (ivi compresa quella allo US Open), vuol prendersi una pausa per arrivare pronto ai tornei a cui prenderà parte. Per questo motivo al posto del n.4 del mondo subentrerà in tabellone a ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Thomas Fabbiano fuori al primo turno - battuto dal bielorusso Egor Gerasimov : Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Mosca Thomas Fabbiano è stato battuto col punteggio di 6-3 6-4 dal bielorusso Egor Gerasimov. E’ Fabbiano nel quinto game del primo set a strappare per primo il servizio (a zero) all’avversario ma sarà anche l’ultima, poiché subito dopo restituisce il break subendo una serie di quattro giochi consecutivi, col secondo turno di battuta di fila perso a zero all’ottavo game, il 26enne di Minsk si aggiudica il ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : i risultati di martedì 15 ottobre. Rublev e Chardy accedono al secondo turno : Terminata questa seconda giornata dell’ATP di Mosca (Russia). Sul cemento russo Andrey Rublev (n.31 del mondo) ha trovato il successo contro il kazako Alexander Bublik (n.48 del ranking) per 6-1 3-6 6-4. Impostando il match sul ritmo, il padrone di casa ha avuto la meglio e se la vedrà al secondo turno contro il vincitore della sfida tra il nostro Thomas Fabbiano e il bielorusso Egor Gerasimov. Vittorie anche per il croato Ivo Karlovic e ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : avanzano Yastremska - Alexandrova e Mladenovic - fuori Sakkari : Si sono disputati oggi nove incontri di primo turno del WTA Premier indoor di Mosca. Avanza, tra le altre, l’ucraina testa di serie numero 5 Dayana Yastremska, che nel match forse più interessate della giornata, ha battuto piuttosto nettamente la russa Daria Kasatkina, che ha concluso il 2018 tra le prime 10 del mondo. Bene anche la numero 8 del seeding, l’altra russa Ekaterina Alexandrova, Tennista in un buon momento di forma che si è imposta ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Andreas Seppi piega Christian Garin e va al secondo turno : Bella impresa di Andreas Seppi nel primo turno del torneo ATP 250 di Mosca: su cemento indoor russo l’azzurro piega dopo due ore e 45 minuti di aspra battaglia il cileno Christian Garin, numero 5 del seeding, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (4) ed ora affronterà al secondo turno il vincente della sfida, che si giocherà domani, tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena ed il lituano Ricardas Berankis. Il primo set non inizia al meglio per ...

Tennis - WTA Mosca 2019 : Giulia Gatto-Monticone esce di scena nel turno decisivo delle qualificazioni. Vince Gracheva : Niente da fare per Giulia Gatto-Monticone impegnata nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA di Tennis a Mosca (Russia). L’azzurra è stata sconfitta con il punteggio di 6-1 6-3 dalla n.121 del ranking Varvara Gracheva in 1 ora e 6 minuti di partita. La nostra portacolori non ha avuto le risposte desiderate dal proprio servizio e così si è dovuta arrendere alla rivale, che ha così conquistato l’accesso al tabellone principale ...