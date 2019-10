Tennis | ATP 250 Mosca 2019 | Seppi ai quarti | ko Fabbiano Karen Khachanov salva cinque

Fonte : oasport

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Terminano quest’oggimatch maschili a, nel torneo ATP 250 che rappresenta metà del combined che è la Kremlin Cup, torneo storico che si tiene all’Olimpiskij della capitale russa. La giornata è segnata, oltre che dal, anche dal forfait di Daniil Medvedev: il numero 4 del mondo è stato sostituito in tabellone dal serbo Nikola Milojevic, che così debutterà domani direttamente al secondo turno. Si completano, in particolare, i primi turni con gli ultimi due incontri in merito. In uno dei due il nostro Thomasesce sconfitto dalla sfida con il bielorusso Egor Gerasimov con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 18 minuti, in cui ha sofferto spesso al servizio pur cedendolo soltanto una volta. Gerasimov, molto in forma nelle ultime settimane, sfiderà il russo Andrey Rublev. Nell’altro incontro, un derby patrio tra wild card, Alen Avizba, ...

SkySport : ?? #Berrettini, è storia ?? L'azzurro in semifinale a Shanghai ? Battuto Dominic #Thiem in 2 set ?… - SkySport : ? #UltimOra #ShanghaiMasters ???? Matteo #Berrettini in semifinale ?? L'azzurro ha battuto Dominic #Thiem 7-6, 6-4 ?… - SkySport : ?? Altra straordinaria impresa di Matteo #Berrettini #SkyTennis #SkySport #ShanghaiMasters -