Temptation | ultimo falò | Serena lascia il villaggio da single

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Cronaca di un addio 'annunciato': l'ultima puntata diIsland Vip 2019, si è aperta con il confronto acceso e definitivo tra il cantante Pacifico Settembre, conosciuto con il nome d'arte Pago, e la sua compagna, per quasi sette anni,Enardu. Che la crisi fosse nell'aria era evidente dall'andamento dei 21 giorni nell'isola: neldei fidanzati, lui era apparso sempre più sofferente, lei sempre più legata alAlessadro Graziani. La prima parte dell', trasmessa la scorsa settimana, non preannunciava nulla di buono. Poi, nel programma dello scorso lunedì sera, i problemi della coppia sono affiorati in tutta la loro portata, fino ad arrivare alla rottura. A voler chiudere la storia, è stata lei. Dopo che Pago ha abbandonato ilha raggiunto il tentatore Alessandro. La reazione del popolo social non si è fatta attendere: utenti schierati ...

LorenzoMainieri : @TemptationITA: alle 21:20 su Canale Cinque con @lapinella - Noovyis : (Temptation Island Vip, fidanzato in tilt dopo l’ultimo video: “Ora mi sono rotto!”) Playhitmusic -… - infoitcultura : Temptation Island Vip anticipazioni, ultimo appuntamento 14 – 10: tre coppie al falò -