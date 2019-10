Temptation Island Vip | Andrea Ippoliti L’ex moglie | “Non ho paura!”

Temptation Island Vip - Conversano al vetriolo : "Serena si è sempre professata santa - ora avete capito chi è" : Il docureality di Canale5 Temptation Island Vip si è ormai concluso, e con esso è terminata anche la lunga storia d'amore di Serena Enardu e Pago. I due infatti, entrati nel programma già in crisi, hanno deciso di uscire separati dopo il doloroso falò di confronto ponendo così fine allo loro storia

Temptation Island - Serena Enardu replica alle critiche ricevute : 'Meglio il silenzio' : L'ultima e decisiva puntata di Temptation Island Vip 2 ha sancito la rottura tra Serena Enardu e Pago, coppia che stava insieme da ben sette anni. Ad uscire con le ossa rotte dal punto di vista mediatico è stata, però, l'ex tronista di Uomini e donne che è stata duramente accusata dai telespettatori del programma per il suo comportamento tenuto in Sardegna. Il cantante, invece, ha potuto contare sul completo appoggio dei fan del docu-reality ...

Temptation Island Vip - Giovanni Conversano su Serena Enardu : "In passato scorrettezze incredibili" : "Non l’ho ritrovata diversa da come l’avevo conosciuta", le parole dell'ex tronista intervistato da Fanpage

“Gli occhi del diavolo…”. Andrea Ippoliti (Temptation Island) - svelati tutti gli altarini. Il racconto choc dell’ex moglie Daniela : Entrato a Temptation Island Vip con la fidanzata Nathaly Caldonazzo, Andrea Ippoliti è uscito single dal programma. La showgirl, stanca di assistere agli avvicinamenti di lui con la single Zoe ha chiuso la storia durante il falò. “Mi è dispiaciuto interrompere la soap opera di quarta categoria cui hai preso parte”, aveva esordito quando Andrea era finalmente arrivato al falò. Lui, però, si era subito messo sulla difensiva, accusando Nathalie di ...

Temptation Island Vip - Alex Belli sbotta dopo il ballo hot tra Delia e Riccardo : «Mi sono rotto i c**» : Alex Belli sarà uno dei protagonisti della prossima puntata di Temptation Island insieme alla sua compagna Delia Duran, ma le cose tra i due non sembrano andare bene. Secondo alcune anticipazioni della puntata di lunedì il falò tra i due sembra sarà molto complicato. La coppia è entrata in corso d’opera nel reality, ma da subito ha mostrato delle criticità. Delia ha stretto un rapporto molto particolare con il single Riccardo. ...

Temptation Island - anche Serena Enardu rompe il silenzio. Ma la reazione è velenosa : Dopo la fine di Temptation Island Vip, Serena Enardu è tornata su Instagram ma la frase che ha condiviso con i suoi follower non è piaciuta troppo al popolo del web, che ha subito riempito l’ex tronista di Uomini e Donne. Ma andiamo con ordine. Le voci sulla rottura tra Serena Enardu e Pago dicevano il vero: il falò di confronto che ha chiuso il percorso di entrambi a Temptation Island Vip è finito malissimo. Dopo uno scontro intenso, la ex ...

Pippo Franco commenta la decisione del figlio Gabriele a Temptation Island Vip : ‘Preoccupati più della tua coscienza’ : Gabriele Pippo ha deluso le aspettative di molti telespettatori di Temptation Island Vip quando nell’ultima puntata in onda lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 ha fatto marcia indietro circa la volontà di lasciare la fidanzata Silvia Maturani. Prima del falò di confronto infatti il ragazzo si diceva sicuro di voler troncare con la ragazza ed effettivamente una volta faccia a faccia lui ha confermato questa intenzione. Quando però ...

Temptation Island Vip : Pippo Franco dà un consiglio a Gabriele : Gabriele Pippo e Silvia Tirado insieme a Temptation Island Vip 2: parla Pippo Franco Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island Vip. E in questa occasione c’è stato l’attesissimo falò di confronto tra Silvia Tirado e Gabriele Pippo. Un confronto davvero accesissimo. Difatti il ragazzo ha più volte dichiarato tutta la sua delusione nell’aver visto la sua fidanzata in atteggiamenti equivoci con un ...

Serena Enardu : Conversano la provoca dopo Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: Giovanni Conversano lancia una provocazione a Serena Enardu? Temptation Island Vip è giunto al termine. Il programma ha rafforzato o sfasciato l’amore delle coppie di quest’edizione. Serena Enardu ha deciso di terminare la sua relazione con il cantante Pago. Tale scelta, ovviamente, ha riscontrato non poche critiche da parte dei telespettatori e non. Giovanni Conversano, ex storico di Serena, sembrerebbe aver ...

“Preoccupati”. Temptation Island Vip - Pippo Franco sul figlio Gabriele e Silvia. E ora? : I riflettori sulla seconda edizione di Temptation Island Vip si sono spenti ma l’eco di quello che è successo sull’isola ancora dura. E durerà per diverse settimane ancora. Alla fine sono state più le coppie che hanno resistito che quelle che si sono dette addio. A parte il disastroso naufragio di Andrea e Nathalie Caldonazzo, tutto è rimasto invariato. Anche se le critiche non sono mancate. È il caso di Alex Belli, preso di mira dagli haters e ...

Pago dopo Temptation Island Vip svela : “Ho pianto abbastanza” : Temptation Island Vip 2019, Pago rompe il silenzio: la confessione Pago e Serena Enardu, inutile girarci intorno, sono stati i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. La coppia ha mostrato fin da subito di avere diversi problemi. Problemi che con il passare dei giorni si sono acuiti sempre di più. Difatti la donna ha capito di non essere più innamorata del compagno, tanto da arrivare ad ammetterlo anche durante il loro ...

Alessia Marcuzzi : "Io non la prima scelta a Temptation Island Vip? Ma chi se ne frega..." : Alessia Marcuzzi, dopo aver scelto di affrontare con il silenzio social le roventi polemiche scoppiate ai tempi del canna gare all'Isola dei famosi (a inizio del 2018), ora si gode il momento positivo e fa sentire la propria presenza anche su Twitter.Infatti, mentre era in onda l'ultima puntata di Temptation Island Vip, ieri sera, la conduttrice ha risposto in tempo reale a cinguettii contenenti commenti, apprezzamenti e critiche. In un caso ...

Pago - le prime parole dopo Temptation Island Vip : Ho pianto abbastanza… : In tanti aspettavano che Pago si esprimesse dopo il finale di Temptation Island Vip e, alla fine, il cantante è intervenuto sui social per ringraziare quanti gli hanno dimostrato affetto nel corso di questa esperienza televisiva. L’ex compagno di Serena Enardu è stato travolto dall’abbraccio virtuale del pubblico e della rete, che lo hanno osannato per i suoi modi gentili e gli atteggiamenti da vero uomo dimostrati durante il suo “viaggio nei ...

Temptation Island vip - Serena lascia andare via Pago : A letto ero apatica : La sesta puntata di Temptation Island vip è stata all'insegna di colpi di scena per i sostenitori della coppie che hanno deciso di mettersi in gioco intraprendendo il viaggio nei sentimenti. In particolare, l'ultimo appuntamento tv del docu-reality sui tradimenti condotto da Alessia Marcuzzi ha visto Serena Enardu e Pago avere un acceso confronto, in occasione del loro falò finale. Serena era apparsa spesso e volentieri molto complice con il ...