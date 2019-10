Taylor Mega | mai vista la sorella Jade? Sono una più bella e bionda dell’altra

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)ormai la conoscono tutti. Dopo l’Isola dei Famosi e la comparsata all’ultimo Grande Fratello la bellissima e biondissimaè stata spesso ospite dei salotti televisivi e oggi è considerata un’influencer. Meno nota ma altrettanto bellissima e biondissima è sua, come si faceva chiamare qualche tempo fa. L’avete mai? In realtà si chiama Giada e anche lei è una star di Instagram: conta oltre 448mila follower su Instagram (è arrivata a quota 2 milioni). “” ha 3 anni in meno della famosa, che è classe 1993, e come lei arriva da Carlino, un piccolo paesino in provincia di Udine, da una famiglia di allevatori di tacchini. All’anagrafe Giada Todesco, anche lei aveva deciso di utilizzare uno pseudonimo inglese per proteggere la sua privacy e sogna una carriera nel mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)(vero nome Elisia) e ...

pupapeligrosa : @Elisatravv Sto male anche io quando ho visto che era il gi0rnale mi sono triggerata ma se vuoi c'è anche qui - pupapeligrosa : @Elisatravv Non te l'ho detto perche it's not that deep ma l'aveva postato su ig, ??chiaccherata??con Salvy?? - zazoomnews : Taylor Mega sbotta dopo la lite con Alan: “Fate pace col cervello!” - #Taylor #sbotta #Alan: #“Fate -