Stazione Furio Camillo rimasta off-limits stamattina | ‘guasto tecnico’ spiegazione di Atac

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma – Ancora disagi per chi ha viaggiato con i mezzi pubblici questa mattina nella Capitale. Un ‘guasto tecnico’ ha interdetto ai pendolari l’accesso alla Metro Achiusa da quando avrebbe dovuto iniziare servizio e per tutta la mattinata. Il normale flusso di lavoro è ripreso soltanto da poco. Disagi e rabbia tra le persone, costrette anche stavolta a dover ricorrere a mezzi sostitutivi e adeguarsi ad ingenti ritardi. L’azienda ha fatto sapere di aver risolto le problematiche sorte all’alba del 16 ottobre 2019, ma non ha specificato appieno cosa abbia portato all’interruzione del servizio. Plausibile, tra le tante ipotesi, un nuovo guasto all’impianto di salita e discesa fornito da scale mobili. L'articolooff-: ‘guasto tecnico’di...

repubblica : Ancora problemi scale mobili, stop stazione Furio Camillo della metro A di Roma [news aggiornata alle 09:56] - Agenzia_Ansa : Ancora problemi con le scale mobili, stop stazione metro a Roma. I treni transitano senza fermarsi alla stazione Fu… - InfoAtac : #info #atac - Metro A: chiusa stazione Furio Camillo, i treni transitano senza fermarsi. Possibile utilizzare stazi… -