Spezza il braccio al poliziotto | gambiano libero il giorno dopo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Giuseppe De Lorenzo L'aggressione sul un convoglio delle ferrovie del Gargano. Ilverrà operato: frattura esposta. Mazzetti: "Aggressioni all’ordine del" Stavolta partiamo dal fondo della storia e proviamo a immedesimarci in due personaggi. Da un lato c'è unche lunedì pomeriggio sale su un treno per convincere un signore a pagare il biglietto; dall'altra ilche, sprovvisto del titolo di viaggio, insulta l'agente, cerca di scappare e poi gliun. Due giorni, dove saranno i due protagonisti della nostra storia? In un mondo normale, uno sarebbe in prigione e l'altro a riposo. Invece no: ilè ricoverato in ospedale, ha una frattura scomposta e dovrà essere operato. Il bandito, invece, è subito tornato in libertà in attesa del processo rinviato di un mese.. L'aggressione si consuma a Foggia, a bordo di ...

