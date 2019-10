Speranza | Entro dicembre il decreto per il biotestamento

"Alleva la Speranza" : il crowdfunding per far ripartire il Centro Italia : Chi ha vissuto il terremoto non può dimenticarlo, lo dico per esperienza personale. La terra che trema, le pareti che ballano e quel rumore inconfondibile che viene dal basso… Se sei fortunato lo racconti. Se sei fortunato i tuoi cari rimangono illesi, la tua casa resta in piedi. Ma se la bestia colpisce duro e distrugge e sbrana, allora rialzarsi è difficilissimo. Soprattutto se vivi in un piccolo paese, che magari ...