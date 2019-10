Soule Juventus | colpo a sorpresa | ecco il nuovo trequartista!

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)- Come evidenziato dai colleghi di “Sportmediaset”, laavrebbe raggiunto un accordo totale per il passaggio in bianconero del giovane Matias, talento di appena 16 anni. Una mossa ache Paratici ha perfezionato nel corso delle ultime settimane e che potrebbe portare il giovane fantasista, dal piede mancino, in maglia bianconera. Il diretto interessato, sotto consiglio del proprio agente, non ha mai firmato un contratto da professionista, motivo per il quale lapotrebbe strapparlo al suo attuale club con un pagamento di un semplice indennizzo., piede fatato e tecnica da predestinato Come anticipato, il giovane talento, appena 16enne, potrebbe arrivare in Italia già nel corso dei prossimi mesi ed essere aggregato in Primavera prima di valutare una possibile cessione in prestito ad un club di Serie A. Leggi anche: ...

