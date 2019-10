Sotto stress le cellule degli uomini si suicidano | quelle delle donne resistono e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Un’altra evidenza scientifica conferma che esserecondiziona l’insorgenza e il decorsomalattie, come pure la risposta alle cure. E’ quanto ha osservato un gruppo di ricercatori del Centro di Riferimento per la Medicina di Genere dell’ISS che, in uno studio pubblicato sulla rivista internazionale Cell Death and Disease, in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bologna e del CNR di Roma, è riuscito ad identificare alcuni componenti molecolari alla base della diversa rispostamaschili (XY) e femminili (XX) agli, capaci di attivare i processi di morte cellulare (apoptosi) o di indurre meccanismi protettivi (autofagia). “In generale – spiega Paola Matarrese dell’ISS, coautrice della ricerca – lemaschili (XY) rispondono alloandando incontro a morte programmata (apoptosi), una forma di suicidio cellulare regolato; mentre ...

