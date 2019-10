Smog | Rapporto Aea sulla qualità dell' aria 2019 | Italia prima in Europa per morti da

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma - Primo paese'Ue perpremature da biossido di azoto (NO2) e nel gruppo di quelli che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici. E' l'vista dalle centraline anti, i cui dati sono stati raccolti e analizzati dall'Agenzia europea per l'ambiente (Aea) nelannualequalità. Secondo l'analisi dei rilevamenti 2016, la Penisola ha il valore più alto'Ue di decessi prematuri per biossido di azoto (NO2, 14.600), ozono (O3, 3000) e il secondo per il particolato fine PM2,5 (58.600). Complessivamente nell'Ue a 28 loè responsabile di 372mila decessi prematuri, in calo dai 391mila del 2015. Come nel quadro generale europeo, i dati indicano un miglioramento anche per l'rispetto al 2015, quando l'Eea stimava i decessi prematuri ...

RaiNews : È l'Italia vista dalle centraline antismog, i cui dati sono stati raccolti e analizzati dall'Agenzia europea per l'… - CaleEuropaEdic : RT @PE_Italia: ??#Smog, Italia maglia nera in UE secondo il rapporto annuale sulla qualità dell'#aria dell'@EUEnvironment: - naturaeambiente : Smog, Italia prima in Europa per morti da biossido azoto: Rapporto Aea sulla qualità dell'aria 2019 -